Diese Stars übernehmen Show nach Gottschalk-Aus

Am Samstagabend ging eine Ära zu Ende: Thomas Gottschalk verabschiedete sich nicht nur von „Denn sie wissen nicht, was sie tun“, sondern auch von der Samstagabend-Unterhaltung. Mit ihm feierten auch seine TV-Kollegen Günther Jauch und Barbara Schöneberger ihren Abschied von der beliebten RTL-Show. Aber wer folgt dem Trio nach?
Nach sieben Jahren und 48 Shows machten Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger am Samstagabend Schluss mit „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Doch trotz des Abschieds des beliebten Moderatoren-Trios müssen die Fans künftig nicht auf die beliebte RTL-Show verzichten.
Nächste Show schon nächsten Samstag
Denn schon am 13. Dezember geht es mit einer neuen Ausgabe weiter. Wer dann statt Gottschalk, Jauch und Schöneberger dabei sein wird, das wurde am Samstagabend nach dem bewegenden Abschied der „Wetten, dass..?“-Legende enthüllt.
Es sind Giovanni und Jana Ina Zarrella, die sich auf das große Show-Abenteuer einlassen! Der sympathische Moderator schnupperte ja bereits am Samstagabend erste „Denn sie wissen nicht, was passiert“-Luft und trat gemeinsam mit Jörg Pilawa gegen Jauch, Gottschalk und Schöneberger an. Außerdem werden noch weitere Promis mitmischen. Wer das ist? Das verriet RTL vorerst noch nicht ...
Zarrella freut sich auf Aufgabe
Für Zarrella war es jedenfalls eine große Ehre, bei der Abschiedsshow für Thomas Gottschalk dabei sein zu dürfen. Und die Vorfreude auf die kommende Aufgabe ist ebenfalls riesig – vor allem, weil er gemeinsam mit seiner Ehefrau dabei sein darf.
„Wir sehen uns gerade so wenig, weil wir beide gerade so viel arbeiten“, verriet Zarrella am Rande der Show RTL. „Es ist schön, dass wir nächste Woche zusammen arbeiten dürfen, das freut mich!“
Bewegender Abschied für Gottschalk
Während Günther Jauch und Barbara Schöneberger bis zur letzten Minute um den Sieg kämpften, zog Thomas Gottschalk schon früher seinen Hut. Bereits um 22:15 Uhr verabschiedete sich die TV-Legende von der Showbühne – unter tosendem Applaus und großem Jubel, während ihn seine Frau Karina mit einem Kuss in Empfang nahm.
Gottschalk hatte vergangenen Sonntag seine Krebserkrankung bekannt gemacht. In der Früh hatte sich der Entertainer mit einer Videobotschaft an seine Fans gewandt. „Macht euch um mich bitte keine Sorgen“, sagte er in dem auf Instagram veröffentlichten Beitrag. „Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Falle.“
Bereits im Frühjahr hatte Gottschalk angekündigt, sich mit der RTL-Spielshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ am 6. Dezember zumindest von der Samstagabendunterhaltung verabschieden zu wollen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.