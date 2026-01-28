„Seid‘s wahnsinnig?“ Bekannte Fleischer hörten auf

Nach dem Krieg gab es in Mürzzuschlag elf Fleischereien. Etwa 1970 sperrten die ersten zwei zu. Als Martha und Johann Fraiß den aus Marthas Familie stammenden Betrieb Gutschelhofer 1982 übernahmen, gab es immerhin noch acht Fleischer. Seit Ende 2025 ist auch das letzte Geschäft dieser Art in Mürzzuschlag Geschichte.