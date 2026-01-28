„Seid‘s wahnsinnig?“ Bekannte Fleischer hörten auf

„Spitalspläne müssen nochmal zurück an den Start“
Wirbel um Forderung
Einst hatte Mürzzuschlag in der Steiermark elf Fleischereien, nun hat mit dem Gutschelhofer das letzte Geschäft geschlossen – es wäre eine würdige Filmkulisse. Die Unternehmer Martha und Johann Fraiß blicken zurück auf goldene Zeiten, harte Arbeit und letzte Ochsen, die aus dem Stall geholt wurden.
Nach dem Krieg gab es in Mürzzuschlag elf Fleischereien. Etwa 1970 sperrten die ersten zwei zu. Als Martha und Johann Fraiß den aus Marthas Familie stammenden Betrieb Gutschelhofer 1982 übernahmen, gab es immerhin noch acht Fleischer. Seit Ende 2025 ist auch das letzte Geschäft dieser Art in Mürzzuschlag Geschichte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.