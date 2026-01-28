Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Maßnahmen in Aussicht

Sinkende Rohölpreise werden nicht weitergegeben

Innenpolitik
28.01.2026 15:38
Nach den Lebensmittelpreisen nimmt sich Österreichs Regierung jetzt die Treibstoffpreise vor.
Nach den Lebensmittelpreisen nimmt sich Österreichs Regierung jetzt die Treibstoffpreise vor.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach den Lebensmittelpreisen will Österreichs Regierung nun die Treibstoffpreise senken. Zunächst ist eine Sonderprüfung geplant, da reduzierte Rohölpreise nicht an den Zapfsäulen ankommen. Konsumentenschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) sagte, dass herausgefunden werden müsse, wo die Preiserhöhung entstehe.

0 Kommentare

„Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, müssen sich darauf verlassen können, dass sinkende Rohölpreise auch an der Zapfsäule weitergegeben werden“, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Das Preisniveau in Österreich sei zwar im europäischen Vergleich gering, entscheidend sei aber die Transparenz für die Konsumentinnen und Konsumenten. Mobilitätsclubs wie der VCÖ sagen, dass Österreichs Spritpreise im EU-Mittelfeld liegen. Günstiger sind diese zum Beispiel in Bulgarien, Malta und Zypern.

„Seit dem Jahr 2022 hat sich der Rohölpreis etwa halbiert, die Preise an der Zapfsäule sind aber nur um rund 30 Prozent gesunken. Allein im Jahr 2025 ist der Ölpreis um fast 30 Prozent gefallen, während die Spritpreise quasi stillstehen. Das ist nicht nachvollziehbar (...)“, sagte Konsumentenschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Daher müsse herausgefunden werden, wo in der Kette von den Märkten zu den Tankstellen die Preiserhöhung entstehe. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte zuletzt Maßnahmen der Regierung in Aussicht gestellt, sollten die höheren Tarife nicht nachvollziehbar sein.

Lesen Sie auch:
Sinkende Rohölpreise sollen bei den Konsumenten ankommen.
Für mehr Transparenz
Regierung stellt Kommission für Spritpreise scharf
27.01.2026
Wann es teurer wird
Uhrzeit entscheidet weiterhin über den Spritpreis
29.12.2025

Wer in der Kommission vertreten ist
In der Preiskommission sind Vertreterinnen und Vertreter der Arbeiterkammer (AK), des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), des Sozialministeriums, des Finanz- und Wirtschaftsministeriums, des Umweltministeriums sowie der Landwirtschaftskammer. „Die aktuell hohen Preise belasten Pendlerinnen und Pendler ebenso wie Haushalte, die mit Öl heizen (...). Ursachen zu erkennen ist gut – gegen ungerechtfertigte Preissteigerungen auch wirksam eingreifen zu können, ist noch besser“, sagte ÖGB-Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth in einer Aussendung.

Laut dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) haben Kraft- und Schmierstoffe mit 4,4 Prozent ein erhebliches Gewicht im Warenkorb des Harmonisierten Verbraucherpreisindex und daher eine Bedeutung für die Inflation. Aus der ökonomischen Forschung sei bekannt, dass Preissenkungen im Großhandel oft nur verzögert oder unvollständig an Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben würden, während Preiserhöhungen rasch und vollständig ankämen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.672 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.343 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.650 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Innenpolitik
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Präsident droht erneut
Trump: „Weitere Armada Richtung Iran unterwegs“
Geheime Tonaufnahmen
Trump-Loyalist spottete vor Spendern über Trump
Milliardenpakt
Wirtschaft kritisiert Verzug bei Forschungsgeldern
Maßnahmen in Aussicht
Sinkende Rohölpreise werden nicht weitergegeben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf