Charlotte Casiraghi veröffentlicht erstes Buch

„Man hat mich oft auf ein Bild auf Hochglanzpapier reduziert, auf ein traumhaftes Leben voller Privilegien“, schreibt Casiraghi im Vorwort. Mit dem Buch sei ihr hoffentlich eine „brennende“ Abhandlung über „die kleinen und die großen Tragödien unseres gemeinsamen Schicksals“ gelungen, fügte die 39-Jährige hinzu. Inspiration fand sie dafür bei Schriftstellern wie Francis Scott Fitzgerald und Marguerite Duras.