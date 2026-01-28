Grüne üben heftige Kritik an Sozialfondsstrategie

Skeptisch sieht Bösch-Vetter auch die Vorstellung des Gemeindeverbandes, dass das Ehrenamt mehr als bisher für soziale Unterstützungen eingesetzt werden soll. „Ehrenamt kann gut ergänzend zu gut funktionierenden professionellen Strukturen eingesetzt werden, sie aber nicht ersetzen. Bevor derartige tiefgreifende Änderungen vollzogen werden, müssen professionelle Strukturen für ein Ehrenamtsmanagement aufgebaut werden.“

„Reform ist eine Notwendigkeit“

ÖVP-Sozialsprecherin Heidi Schuster-Burda hingegen betont die Notwendigkeit der Reform: „Wenn wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern wollen, braucht es eine Weiterentwicklung unserer sozialen Strukturen. Die Reform des Sozialfonds ist daher keine Option, sondern eine Notwendigkeit.“