„Schubert ist eigentlich ein Grundnahrungsmittel!“

Der Musik von Franz Schubert ist der 41-Jährige schon früh begegnet, zuhause unter dem Klavier sitzend bei Proben seines Vaters Christof, der ebenfalls Tenor ist: „Mein erster Eindruck war natürlich direkt, persönlich, emotional in einem Wohlfühlraum.“ Daher geht Prégardien mit seinen Konzerten auch an Orte, an denen Menschen sich wohlfühlen oder zumindest auskennen. Er singt unprätentiös in Cafés oder Museen, im privaten Salon oder auch im Hörsaal. Anbieten will er Menschen damit den leichten Weg in eine andere Welt: „Es geht doch auch um die Frage, wie man in Kunst Rückzugsorte finden kann, wenn das Leben ansonsten nicht so rosig ist.“