Auto ging in Flammen auf: Junges Trio gerettet

Gleich mehrere Schutzengel waren mit jenem Trio unterwegs, das am Wochenende kurz nach Mitternacht bei Langenlois (NÖ) in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war.
Der Lenker (22) dürfte auf der spiegelglatten Kamptalstraße (Bezirk Krems) die Kontrolle über das Auto verloren haben. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum. Kurz danach bemerkten der 22-Jährige und seine beiden Mitfahrer – ein Mädchen (16) und ein gleichaltriger Bursche – eine starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum.
Kurz danach in Vollbrand
Die unverletzt gebliebenen Insassen sprangen sofort aus dem Wagen und brachten sich in Sicherheit. Keine Sekunde zu früh! Denn wenig später stand das Wrack bereits in Vollbrand.
Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen, die Straße musste während des Einsatzes gesperrt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.