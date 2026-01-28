Auto ging in Flammen auf: Junges Trio gerettet

Der Lenker (22) dürfte auf der spiegelglatten Kamptalstraße (Bezirk Krems) die Kontrolle über das Auto verloren haben. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum. Kurz danach bemerkten der 22-Jährige und seine beiden Mitfahrer – ein Mädchen (16) und ein gleichaltriger Bursche – eine starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum.