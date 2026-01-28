Vorteilswelt
Frontal gegen Baum

Auto ging in Flammen auf: Junges Trio gerettet

Niederösterreich
28.01.2026 05:45
Die drei jungen Insassen hatten Glück: Sie blieben unverletzt und konnten das Auto noch ...
Die drei jungen Insassen hatten Glück: Sie blieben unverletzt und konnten das Auto noch verlassen.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Langenlois)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Gleich mehrere Schutzengel waren mit jenem Trio unterwegs, das am Wochenende kurz nach Mitternacht bei Langenlois (NÖ) in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war. 

0 Kommentare

Der Lenker (22) dürfte auf der spiegelglatten Kamptalstraße (Bezirk Krems) die Kontrolle über das Auto verloren haben. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum. Kurz danach bemerkten der 22-Jährige und seine beiden Mitfahrer – ein Mädchen (16) und ein gleichaltriger Bursche – eine starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum.

Kurz danach in Vollbrand
Die unverletzt gebliebenen Insassen sprangen sofort aus dem Wagen und brachten sich in Sicherheit. Keine Sekunde zu früh! Denn wenig später stand das Wrack bereits in Vollbrand.

Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen, die Straße musste während des Einsatzes gesperrt werden.

