Mentoringprogramm bietet Starthilfe für Fachkräfte

„Für manche geht es darum, Kontakte zu Unternehmen herzustellen. Andere brauchen Hilfe bei Lebensläufen, bei vertraglichen Themen oder auch im privaten Bereich, etwa bei Versicherungen, Banken oder Wohnen“, erklärt Alberto Frisiero, welche Unterstützung ausländische Fachkräfte brauchen. Heute ist er Finanzchef bei einem Kärntner Unternehmen in der Halbleiterbranche, doch vor ein paar Jahren war er selbst einmal darauf angewiesen.