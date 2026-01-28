Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus neun Nationen

Mentoringprogramm bietet Starthilfe für Fachkräfte

Kärnten
28.01.2026 10:00
28 Mentoringpaare nehmen heuer an dem Programm teil. Die Fachkräfte kommen aus neun Nationen.
28 Mentoringpaare nehmen heuer an dem Programm teil. Die Fachkräfte kommen aus neun Nationen.(Bild: Mag. Maria Wawrzyniak)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

28 Fachkräfte aus neun Nationen nutzen das Mentoring-Programm der Kärntner Wirtschaftskammer. Es bietet Hilfestellung bei Bürokratie und Einstieg in den Arbeitsmarkt.

0 Kommentare

„Für manche geht es darum, Kontakte zu Unternehmen herzustellen. Andere brauchen Hilfe bei Lebensläufen, bei vertraglichen Themen oder auch im privaten Bereich, etwa bei Versicherungen, Banken oder Wohnen“, erklärt Alberto Frisiero, welche Unterstützung ausländische Fachkräfte brauchen. Heute ist er Finanzchef bei einem Kärntner Unternehmen in der Halbleiterbranche, doch vor ein paar Jahren war er selbst einmal darauf angewiesen.

Er nahm am Mentoring-Programm der Kärntner Wirtschaftskammer teil, ist heuer zum fünften Mal als Mentor tätig – dieses Mal für die Ukrainerin Kateryna Mykhailiuk. „Die Erfahrung als Mentee hat mir sehr geholfen. Außerdem weiß ich aus eigener Erfahrung, mit welchen Herausforderungen Migranten konfrontiert sind.“

Alberto Frisiero nahm selbst am Programm teil, ist nun zum fünften Mal Mentor – heuer für ...
Alberto Frisiero nahm selbst am Programm teil, ist nun zum fünften Mal Mentor – heuer für Kateryna Mykhailiuk.(Bild: Mag. Maria Wawrzyniak)
Martin Bruckner (AMS), Hemma Kircher-Schneider (Leiterin der Außenwirtschaft in der ...
Martin Bruckner (AMS), Hemma Kircher-Schneider (Leiterin der Außenwirtschaft in der Wirtschaftskammer Kärnten), Birgit Hochreiter (Projektleiterin Mentoring für Migrant:innen), Samina Siddiqi (ÖIF) und Martin Häusl (ÖIF) (v.l.) stellten das heurige Programm vor.(Bild: Mag. Maria Wawrzyniak)

Zum 13. Mal wird das Programm heuer durchgeführt und es nehmen 28 Fachkräfte aus neuen Nationen mit Expertisen in Informatik, Elektronik, Raumfahrt und Computerwissenschaften, Pharmazie, Journalismus und Wirtschaft teil.

„Das Programm verbindet berufliche Integration mit Internationalisierung“, erklärt Hemma Kircher-Schneider, Leiterin der WK-Außenwirtschaft und AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig betont mit Blick auf den Fachkräftemangel: „Maßnahmen wie ,Mentoring für Migrant:innen‘ tragen entscheidend dazu bei, offene Stellen erfolgreich zu besetzen.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Hollywood-Glamour für den Opernball: Schauspielerin Sharon Stone wird antanzen.
Schaumrolle sei Dank:
Hollywood-Ikone als Stargast beim Wiener Opernball
„Es ist die Hölle“
Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.208 mal gelesen
Ski Alpin
Tränen bei Feller: „Großes Danke an meine Frau!“
129.449 mal gelesen
Manuel Feller kämpfte im ORF-Interview mit den Tränen.
Ausland
Unbekannte errichten Todesfalle auf Autobahn
126.402 mal gelesen
Der Vorfall ereignete sich auf der A281 in Fahrtrichtung A27 zwischen den Anschlussstellen Strom ...
Mehr Kärnten
Aus neun Nationen
Mentoringprogramm bietet Starthilfe für Fachkräfte
Krone Plus Logo
Happy Birthday, Kirk
KAC-Coach wird 50: „Da mag ich es richtig süß!“
Stunden eingeklemmt
Lenker stürzte mit Holztransporter 50 Meter ab
Krone Plus Logo
Kärnten Inoffiziell
Freiheitliche toben wegen „neuem“ Landes-Logo
Krone Plus Logo
Kaltenegger & Austria:
„Ziehe einem Nackerten nicht Geld aus der Tasche!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf