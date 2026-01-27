Morettis haben neuen Sündenbock – der widerspricht

Koch wird von Gesichtern der Todesopfer verfolgt

Jacques Moretti erklärte zudem, dass sich der Saisonarbeiter nach der Tragödie schuldig gefühlt habe. Der Gastronom hätte dem Mitarbeiter daraufhin eine Nachricht geschickt und geraten, nicht wegzulaufen und stattdessen Verantwortung zu übernehmen. Auch das entspreche nicht den Tatsachen, erklärte der Beschuldigte. Er habe inzwischen die Schweiz verlassen. Allerdings, weil es ihm schwergefallen sei, „das Lächeln der unschuldigen Verstorbenen zu sehen, wenn ich die Augen schließe“, wie er erklärte.