Betreiber der Todes-Bar gibt Kellnern die Schuld

Beschuldigter: „Wir leiden zutiefst“

So erklärte Moretti laut der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“: „Auch wir sind Opfer dessen, was vorgefallen ist ... Nicht Opfer auf derselben Ebene wie die Toten und Verletzten, aber auch wir leiden zutiefst.“ Er sehe überhaupt keine Schuld bei sich selbst, was die Sicherheitsmaßnahmen betrifft. Vielmehr hätten die Mitarbeiter die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen.