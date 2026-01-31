Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vater des Sieges

„Der war gelungen!“ Kalajdzic ließ LASK jubeln

Fußball National
31.01.2026 07:57
Für Sasa Kalajdzic geht‘s bergauf.
Für Sasa Kalajdzic geht‘s bergauf.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sasa Kalajdzic durfte den Moment auskosten. Der bisher in dieser Saison wenig präsente Stürmer konnte sich beim 3:2-Erfolg im Cup-Viertelfinale gegen Blau-Weiß Linz als Vater des Sieges feiern lassen. Seinem ersten Pflichtspieltor im Trikot der Athletiker ließ der Zwei-Meter-Mann im Finish der Partie den Assist zum Siegestreffer seiner Mannschaft folgen. Der wie im Vorjahr im Halbfinale stehende LASK darf weiter vom zweiten Cup-Triumph nach jenem 1965 träumen.

0 Kommentare

Kalajdzic resümierte seinen Auftritt nicht unkritisch. Die ersten 20 Minuten seien „komplett an mir vorbeigelaufen“, meinte der 28-Jährige. Danach gab er selbst den Zündfunken zur Aufholjagd. „Ich bin nicht dafür bekannt, dass ich aus der Weite abziehe. Aber das war gelungen“, sagte der Wiener über seinen Prachtschuss zum 1:2. Fast schöner war die Vorarbeit zum Siegestor von Moses Usor in der 83. Minute. Per Außenrist-Pass hebelte Kalajdzic die Abwehr des Lokalrivalen aus. Nach dem Spiel durfte er die Trophäe als „Player of the Match“ entgegennehmen.

(Bild: GEPA)

Magere Bilanz im Herbst
Seine Vorstellung überraschte dahingehend, da es im Herbst überhaupt nicht für den baumlangen Angreifer gelaufen war. Im Spätsommer machte Österreichs von schweren Verletzungen geplagte einstige Stürmerhoffnung den Schritt zurück. Beim LASK wollte Kalajdzic per Leihe wieder Fuß fassen, nötige Spielpraxis nach zwei Kreuzbandrissen sammeln. Erst im vergangenen August hatte er für Wolverhampton nach über 500 Tagen Verletzungspause sein Comeback gegeben. Halten die Knie? Diese Frage stellte sich nach insgesamt drei Kreuzbandrissen in seiner Karriere wohl auch er selbst.

Seine Bilanz nach acht Liga-Einsätzen – keiner länger als 60 Minuten – in der Herbstsaison war überschaubar. Kein Tor, keine Vorlage, nicht einmal eine Gelbe Karte stand zu Buche. All dies holte Kalajdzic nun in einer Partie nach. Dietmar Kühbauer war es vorbehalten, die Steigerung zu erklären. „Ich denke, Sasa hat in den letzten Monaten verstanden, dass es wunderbar ist, ein guter Fußballer zu sein. Aber du brauchst auch eine Physis“, meinte der LASK-Coach.

Lesen Sie auch:
George Bello, einer der LASK-Torschützen zum Sieg gegen Blau-Weiß Linz, schreit seine Freude ...
Derby gegen BW Linz
3:2 nach 0:2! LASK steht im ÖFB-Cup-Halbfinale
30.01.2026

Kalajdzic habe sich in der Vorbereitung Woche für Woche gesteigert, berichtete Kühbauer. Die Qualitäten des 19-fachen Internationalen (4 Tore) seien unbestritten. „Sasa kann unglaublich gut Fußball spielen mit seinen zwei Metern. Er hat eine unglaubliche Übersicht.“ Dass der Angreifer nach so langer Zeit wieder 90 Minuten am Feld stand, sei auch ein Risiko gewesen, führte Kühbauer aus.

LASK-Trainer Didi Kühbauer
LASK-Trainer Didi Kühbauer(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Es machte sich bezahlt. Kalajdzic selbst freute sich, dass er nach seinen Verletzungen „endlich wieder mehr in die Spur“ finde. „Für mich bedeutet das auch viel, dass ich der Mannschaft was geben kann und dass die Mannschaft auch sieht, dass ich was geben kann. Das habe ich heute gezeigt und will es öfters zeigen.“

WM ein Thema?
Gestellt wurde auch die Frage, inwiefern Kalajdzic ein Thema für die WM werden könnte. Stürmer mit Matchpraxis suchte man im ÖFB-Aufgebot zuletzt vergebens. Zuletzt stand Kalajdzic im November 2023 im Kader von Ralf Rangnick. Kühbauer wollte die Aussichten seines Schützlings für eine Reise nach Nordamerika nicht wirklich beurteilen. „Mir ist es momentan egal, ob er bei der WM dabei ist. Sasa muss in erster Linie fit bleiben, das ist das Wichtigste für ihn“, sagte der Burgenländer. „Wenn es so sein sollte, wäre es fantastisch für ihn.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
219.818 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
181.547 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
131.323 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Fußball National
Vater des Sieges
„Der war gelungen!“ Kalajdzic ließ LASK jubeln
Krone Plus Logo
Rapids Hoff Thorup
„Ich habe Glasner in London den Job gerettet“
ÖFB-Cup im Ticker
SV Ried gegen den SK Rapid – ab 17.30 Uhr LIVE
Nach LASK-Triumph
Kühbauer: „Es war nichts für schwache Nerven!“
Vienna-Abschied
„Pipo“ Schmidt stürmt künftig in Malta
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf