„Der war gelungen!“ Kalajdzic ließ LASK jubeln

WM ein Thema?

Gestellt wurde auch die Frage, inwiefern Kalajdzic ein Thema für die WM werden könnte. Stürmer mit Matchpraxis suchte man im ÖFB-Aufgebot zuletzt vergebens. Zuletzt stand Kalajdzic im November 2023 im Kader von Ralf Rangnick. Kühbauer wollte die Aussichten seines Schützlings für eine Reise nach Nordamerika nicht wirklich beurteilen. „Mir ist es momentan egal, ob er bei der WM dabei ist. Sasa muss in erster Linie fit bleiben, das ist das Wichtigste für ihn“, sagte der Burgenländer. „Wenn es so sein sollte, wäre es fantastisch für ihn.“