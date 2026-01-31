Vorteilswelt
Preiml fehlt Sonntag

KAC-Neuzugang wäre fast in Villach gelandet!

Kärnten
31.01.2026 08:59
KAC-Neuzugang Nolan Moyle trainierte am Freitag erstmals mit dem Team.
KAC-Neuzugang Nolan Moyle trainierte am Freitag erstmals mit dem Team.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Stefan Plieschnig
Porträt von Albert Kurka
Von Stefan Plieschnig und Albert Kurka

Am Freitag trainierte KAC-Neuzugang Nolan Moyle erstmals mit den Rotjacken. Dabei lief der 26-Jährige in einer Linie mit Kempe und From auf. Anfang des Jahres wäre er beinahe beim Lokalrivalen VSV gelandet. Am Sonntag muss der KAC auf Maxi Preiml verpflichten. 

Eine Verletzung an der Hand mit darauffolgender Operation war der Grund, warum KAC-Neuzugang Nolan Moyle (26) nicht zu Jahresbeginn in Villach landete. VSV hatte sich bei der Suche nach einem Center um ihn bemüht. Nun ist er doch in Kärnten gelandet: Am Freitag trainierte er erstmals in der Heidi-Horten-Arena beim derzeitigen ICE-Leader mit – am Flügel gemeinsam in der Linie mit Kempe (gibt Sonntag wohl sein Comeback) und From.

Kempe (li.) gibt beim KAC am Sonntag wohl sein Comeback.
Kempe (li.) gibt beim KAC am Sonntag wohl sein Comeback.(Bild: GEPA)

„Bis auf einen Urlaub in der Schweiz ist es hier mein erstes Mal in Europa“, erzählt der Offensivspieler, der sowohl Center als auch Flügel spielen kann. „Ich habe mein Spiel nie nur nach Toren und Assists bewertet. Ich will viel Energie aufs Eis bringen – mit guten Skills am Puck und um das Tor“, betont Moyle, der auch etwas Druck verspürt: „Das ist immer ein gutes Zeichen. Der Klub ist groß, jeder will immer gewinnen – ich weiß, dass die Erwartungen hier sehr hoch sind.“ 

Raphael Herburger braust mit KAC durch die ICE-Liga.
Lauf soll anhalten
KAC-Ass Herburger feierte ausgiebig den 600er
29.01.2026

Am Sonntag gegen Linz muss der KAC auf Maxi Preiml verzichten. Er erhielt nach seinem Kniecheck gegen Ferencváros eine Zwei-Spiele-Sperre.

Der Vertrag von Thomas Vallant läuft im Sommer aus.
Der Vertrag von Thomas Vallant läuft im Sommer aus.(Bild: Josef Kuess)

Vallant bleibt zumindest bis Saisonende in Villach
Bereits am Freitag war der VSV dran! Die Villacher verloren 1:3 bei Pustertal. Verteidiger Thomas Vallant hat indes das Interesse von Liga-Konkurrent Graz geweckt. VSV-Boss Martin Winkler bestätigt: „Ja, es gab eine Anfrage. Aber er ist bei uns – wie alle U24-Spieler und 16 weitere Akteure – seit Anfang Jänner auf der ,Protected-List’ der Liga.“ Das bedeutet, dass ein Wechsel im weiteren Verlauf der Saison nicht möglich ist. Danach wäre ein Wechsel freilich möglich – der Vertrag des 30-Jährigen in Villach läuft ja aus.

Kärnten

