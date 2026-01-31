KAC-Neuzugang wäre fast in Villach gelandet!

„Bis auf einen Urlaub in der Schweiz ist es hier mein erstes Mal in Europa“, erzählt der Offensivspieler, der sowohl Center als auch Flügel spielen kann. „Ich habe mein Spiel nie nur nach Toren und Assists bewertet. Ich will viel Energie aufs Eis bringen – mit guten Skills am Puck und um das Tor“, betont Moyle, der auch etwas Druck verspürt: „Das ist immer ein gutes Zeichen. Der Klub ist groß, jeder will immer gewinnen – ich weiß, dass die Erwartungen hier sehr hoch sind.“