Umweltorganisationen bewerten Stromanbieter

„Überraschend viele Stromanbieter sind für eine echte Energiewende schlecht aufgestellt. Es hapert vor allem bei der Naturverträglichkeit sowie bei glaubwürdigen Strategien für den Ausstieg aus Gas und das Erreichen der Klimaziele“, sagen die Studienautoren Reinhard Uhrig vom WWF und Maximilian Hejda von GLOBAL 2000. In ihrem Check haben sie die Unternehmen anhand von 16 ökologischen und sozialen Kriterien bewertet.



Ranking der Landesenergieversorger

In der Bewertung der großen Landesenergieversorger schneiden heuer die Vorarlberger illwerke vkw am besten ab. Mit der Wien Energie, der Burgenland Energie und der EVN (Niederösterreich) folgen drei Stromanbieter aus dem Osten Österreichs. Im schlechten Mittelfeld platzieren sich die KELAG, die Energie Steiermark und die Salzburg AG. Dahinter folgen die Schlusslichter TIWAG und Energie AG, die keine Fragen beantworten wollten. Die Energie AG hatte auch angekündigt, derzeit die Preise nicht nach unten verändern zu wollen, da des schon ähnlich gute Angebote geben würde. „Diese Versorger schneiden auch deshalb sehr schlecht ab, weil sie immer noch stark auf fossile Energieträger setzen. In der Kritik stehen auch überholte Monsterprojekte wie der Ausbau des Kraftwerks Kaunertal, obwohl es längst bessere Alternativen gibt“, kritisieren WWF-Klimasprecher Reinhard Uhrig und Maximilian Hejda von GLOBAL 2000.



Über den Stromanbieter-Check

Für ihre Studie haben GLOBAL 2000 und der WWF detaillierte Fragebögen an 129 Stromanbieter geschickt, die Antworten analysiert und Punkte basierend auf Strategie, Transparenz, Ausbau und Naturverträglichkeit der Kraftwerke vergeben. Je nach Ergebnis wurden die Anbieter in sechs Kategorien eingeordnet: Treiber der Stromzukunft, solider Grünstrom-Anbieter, Stromanbieter im Wandel, Stromanbieter vor Herausforderungen, intransparenter Stromanbieter und fossiler Nachzügler.