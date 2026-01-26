Umweltorganisationen bewerten Stromanbieter

Es geht dieses Mal nicht um den Strompreis, sondern um Transparenz und Nachhaltigkeit: Die Umweltorganisationen WWF und GLOBAL 2000 analysierten 129 heimische Stromanbieter. Dabei wurden nur drei Vorreiter gekürt, schlechtes Zeugnis für viele Landesenergieversorger, darunter auch die Energie AG in Oberösterreich.
Der neue Stromanbieter-Check von WWF und GLOBAL 2000 ergibt für die Mehrheit der Unternehmen ein mittelmäßiges bis schlechtes Zeugnis. Von den insgesamt 129 analysierten Anbietern erhalten nur drei den Titel „Treiber der Stromzukunft“ – konkret die Kärntner Alpe Adria Energie (AAE), W.E.B aus Niederösterreich und Kraftwerk Glatzing-Rüstorf aus Oberösterreich. Neun weitere landen in der zweitbesten Kategorie als „solide Grünstrom-Anbieter“. 84 Anbieter verweigerten die Auskunft und konnten nur mit öffentlich zugänglichen Daten bewertet werden, darunter auch Landesenergieversorger wie die TIWAG und der teilstaatliche Verbund. Letzterer sorgte mit seinem Vorpreschen eines günstigen Strompreises unter 10 Cent je Kilowattstunde in den vergangenen Tagen ja für ein kleines Beben unter den Energieversorgern.
„Überraschend viele Stromanbieter sind für eine echte Energiewende schlecht aufgestellt. Es hapert vor allem bei der Naturverträglichkeit sowie bei glaubwürdigen Strategien für den Ausstieg aus Gas und das Erreichen der Klimaziele“, sagen die Studienautoren Reinhard Uhrig vom WWF und Maximilian Hejda von GLOBAL 2000. In ihrem Check haben sie die Unternehmen anhand von 16 ökologischen und sozialen Kriterien bewertet.
Ranking der Landesenergieversorger
In der Bewertung der großen Landesenergieversorger schneiden heuer die Vorarlberger illwerke vkw am besten ab. Mit der Wien Energie, der Burgenland Energie und der EVN (Niederösterreich) folgen drei Stromanbieter aus dem Osten Österreichs. Im schlechten Mittelfeld platzieren sich die KELAG, die Energie Steiermark und die Salzburg AG. Dahinter folgen die Schlusslichter TIWAG und Energie AG, die keine Fragen beantworten wollten. Die Energie AG hatte auch angekündigt, derzeit die Preise nicht nach unten verändern zu wollen, da des schon ähnlich gute Angebote geben würde. „Diese Versorger schneiden auch deshalb sehr schlecht ab, weil sie immer noch stark auf fossile Energieträger setzen. In der Kritik stehen auch überholte Monsterprojekte wie der Ausbau des Kraftwerks Kaunertal, obwohl es längst bessere Alternativen gibt“, kritisieren WWF-Klimasprecher Reinhard Uhrig und Maximilian Hejda von GLOBAL 2000.
Über den Stromanbieter-Check
Für ihre Studie haben GLOBAL 2000 und der WWF detaillierte Fragebögen an 129 Stromanbieter geschickt, die Antworten analysiert und Punkte basierend auf Strategie, Transparenz, Ausbau und Naturverträglichkeit der Kraftwerke vergeben. Je nach Ergebnis wurden die Anbieter in sechs Kategorien eingeordnet: Treiber der Stromzukunft, solider Grünstrom-Anbieter, Stromanbieter im Wandel, Stromanbieter vor Herausforderungen, intransparenter Stromanbieter und fossiler Nachzügler.
