10-facher Vater verkaufte Drogen im großen Stil

Neben einer umfangreichen Familienplanung hat er ein Faible für Drogen. Durch Ermittlungen des Landeskriminalamtes OÖ konnte bereits im Frühjahr 2024 ein 41-jähriger Mann, der im Zusammenhang mit Kokaingeschäften stand, ausgeforscht werden. Mittlerweile wurde der 10-fach-Vater verhaftet.
Aufgeflogen ist der Mann, als seine Komplizen aus Wien und Linz 2024 festgenommen worden waren, da diese 250 Gramm Kokain in Wien verkauften. Bei späteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Hintermann und Organisator dieser Kokainübergabe der 41-jährige Mann war.
Verdächtiger tauchte unter
Da der Wiener Organisator mitbekommen haben muss, dass seine beiden Mittäter und noch zwei weitere Mittäter in Wien festgenommen wurden, flüchtete er zuerst nach Italien, später nach Spanien und schlussendlich in die Dominikanische Republik.
Nach Österreich überstellt
Ende des Jahres 2025 klickten für den 41-jährigen 10-fachen Vater am Flughafen von Madrid/Spanien bei der Einreise aufgrund eines bestehenden internationalen Haftbefehls die Handschellen. Nach der Überstellung nach Österreich verweigerte der Beschuldigte seine Aussage. Der Beschuldigte wird sich beim Landesgericht Wien zum Suchtgift Verkauf verantworten müssen.
