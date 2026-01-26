10-facher Vater verkaufte Drogen im großen Stil

Nach Österreich überstellt

Ende des Jahres 2025 klickten für den 41-jährigen 10-fachen Vater am Flughafen von Madrid/Spanien bei der Einreise aufgrund eines bestehenden internationalen Haftbefehls die Handschellen. Nach der Überstellung nach Österreich verweigerte der Beschuldigte seine Aussage. Der Beschuldigte wird sich beim Landesgericht Wien zum Suchtgift Verkauf verantworten müssen.