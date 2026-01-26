Statt 99 Windparks kommen voraussichtlich nur 24

Im Mühlviertel am ehesten umsetzbar

Konkret würden etwa im Weilhartsforst im Innviertel 41 Anlagen im vorliegenden Plan beschrieben. Laut Kaineder ist dort aber bisher kein einziges Projekt bekannt. In der Zone Kobernaußerwald Ost sind demnach 25 Anlagen geplant, derzeit seien aber nur sechs davon zur Genehmigung bekannt. Nur die neun im Gebiet Sternwald Ost/West im Mühlviertel angekündigten Anlagen scheinen laut Kaineder „am ehesten umsetzbar“.