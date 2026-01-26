Halle um 30 Millionen Euro in Rekordzeit gebaut

Bereits ausgebucht ist in Wels die neue Messehalle 22. Sie wird nach einer Rekord-Bauzeit von nur neun Monaten bei der Energiesparmesse am 27. Februar erstmals für die Besucher die Pforten öffnen. Weitere 25 Veranstaltungen sind für das laufende Jahr fest eingeplant. „Die Grundlage für zukünftiges Wachstum ist damit geschaffen worden“, war auch Bürgermeister Andreas Rabl (FP) bei einem Lokalaugenschein von der knapp 10.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche beeindruckt.