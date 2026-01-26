Halle um 30 Millionen Euro in Rekordzeit gebaut

Neun Monate nach dem Spatenstich wird in Wels bei der Energiesparmesse die Halle 22 feierlich eröffnet. Sowohl der Zeit- als auch der Kostenrahmen wurden eingehalten. Veranschlagt waren Ausgaben von 34 Millionen Euro, nun wird mit einer Summe von rund 30 Millionen Euro gerechnet.
Bereits ausgebucht ist in Wels die neue Messehalle 22. Sie wird nach einer Rekord-Bauzeit von nur neun Monaten bei der Energiesparmesse am 27. Februar erstmals für die Besucher die Pforten öffnen. Weitere 25 Veranstaltungen sind für das laufende Jahr fest eingeplant. „Die Grundlage für zukünftiges Wachstum ist damit geschaffen worden“, war auch Bürgermeister Andreas Rabl (FP) bei einem Lokalaugenschein von der knapp 10.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche beeindruckt.
Buchrausch von St. Pölten nach Wels geholt
Insgesamt plant die Messe Wels heuer 88 Veranstaltungen. Zu den Highlights zählen die Messe Blühendes Österreich, das Bike Festival, die Moto Austria, die Imkermesse oder die Agraria. „Wir haben auch vier neue Messen im Programm. Die Messe Buchrausch am 20. und 21. Juni konnten wir aus St. Pölten nach Wels holen“, blickt auch Messe-Geschäftsführer Robert Schneider zuversichtlich dem neuen Jahr entgegen.
Neu im Programm sind weiters die E-Car-Days, die im Rahmen der Energiesparmesse stattfinden, die All about Automation sowie der KLS Fachtag, ein Branchenevent für Karosserie, Lack und Schadensmanagement.
Für dieses Jahr sind 88 Veranstaltungen geplant, wobei ein Rekordumsatz von 21 Millionen Euro angestrebt wird.
Robert Schneider, Geschäftsführer Messe Wels
Auch Messepräsident Peter Franzmayr ist mehr als optimistisch. „Wir haben 2025 unsere Ziele übererfüllt. Mit einem Gesamtumsatz von 16 Millionen Euro wurde das gesteckte Ziel um deutliche neun Prozent übertroffen. Insgesamt fanden 96 Veranstaltungen statt. Davon waren elf Eigenveranstaltungen. Insgesamt wurden 580.000 Besucher und etwa 3600 Aussteller gezählt.“
