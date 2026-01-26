Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zum Auftakt ausgebucht

Halle um 30 Millionen Euro in Rekordzeit gebaut

Oberösterreich
26.01.2026 17:20
Die Halle 22 steht kurz vor der Fertigstellung, bei der Energiesparmesse wird sie eröffnet
Die Halle 22 steht kurz vor der Fertigstellung, bei der Energiesparmesse wird sie eröffnet(Bild: Messe Wels)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Neun Monate nach dem Spatenstich wird in Wels bei der Energiesparmesse die Halle 22 feierlich eröffnet. Sowohl der Zeit- als auch der Kostenrahmen wurden eingehalten. Veranschlagt waren Ausgaben von 34 Millionen Euro, nun wird mit einer Summe von rund 30 Millionen Euro gerechnet.

0 Kommentare

Bereits ausgebucht ist in Wels die neue Messehalle 22. Sie wird nach einer Rekord-Bauzeit von nur neun Monaten bei der Energiesparmesse am 27. Februar erstmals für die Besucher die Pforten öffnen. Weitere 25 Veranstaltungen sind für das laufende Jahr fest eingeplant. „Die Grundlage für zukünftiges Wachstum ist damit geschaffen worden“, war auch Bürgermeister Andreas Rabl (FP) bei einem Lokalaugenschein von der knapp 10.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche beeindruckt.

Buchrausch von St. Pölten nach Wels geholt
Insgesamt plant die Messe Wels heuer 88 Veranstaltungen. Zu den Highlights zählen die Messe Blühendes Österreich, das Bike Festival, die Moto Austria, die Imkermesse oder die Agraria. „Wir haben auch vier neue Messen im Programm. Die Messe Buchrausch am 20. und 21. Juni konnten wir aus St. Pölten nach Wels holen“, blickt auch Messe-Geschäftsführer Robert Schneider zuversichtlich dem neuen Jahr entgegen.

 Neu im Programm sind weiters die E-Car-Days, die im Rahmen der Energiesparmesse stattfinden, die All about Automation sowie der KLS Fachtag, ein Branchenevent für Karosserie, Lack und Schadensmanagement.

Zitat Icon

Für dieses Jahr sind 88 Veranstaltungen geplant, wobei ein Rekordumsatz von 21 Millionen Euro angestrebt wird. 

Robert Schneider, Geschäftsführer Messe Wels

Auch Messepräsident Peter Franzmayr ist mehr als optimistisch. „Wir haben 2025 unsere Ziele übererfüllt. Mit einem Gesamtumsatz von 16 Millionen Euro wurde das gesteckte Ziel um deutliche neun Prozent übertroffen. Insgesamt fanden 96 Veranstaltungen statt. Davon waren elf Eigenveranstaltungen. Insgesamt wurden 580.000 Besucher und etwa 3600 Aussteller gezählt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
257.759 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
230.369 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
219.863 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Oberösterreich
Zum Auftakt ausgebucht
Halle um 30 Millionen Euro in Rekordzeit gebaut
Krone Plus Logo
Landestheater Linz
Der Kult-Roman „Die Mitte der Welt“ als Musical
In Madrid verhaftet
10-facher Vater verkaufte Drogen im großen Stil
Beschleunigung stockt
Statt 99 Windparks kommen voraussichtlich nur 24
Ausstellung in Linz
Preise & Talente: Fotokunst doch nicht tot gesagt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf