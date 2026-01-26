Zündelei im Altpapier kommt Autobesitzer teuer

Passanten löschten

Der Brand konnte laut Einsatzkräften vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits durch Passanten eingedämmt werden. Die Kräfte der Feuerwehr führten dann die Restablöschung durch. Verletzt wurde zum Glück niemand, aber ein geparktes Fahrzeug wurde durch die Hitze des brennenden Altpapiercontainers beschädigt.