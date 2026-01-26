Vorteilswelt
Pkw beschädigt

Zündelei im Altpapier kommt Autobesitzer teuer

Oberösterreich
26.01.2026 07:00
Der Papiercontainer ist völlig geschmolzen, die Hitze beschädigte ein Auto
Der Papiercontainer ist völlig geschmolzen, die Hitze beschädigte ein Auto(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

War es Absicht oder ein Versehen? Für einen Autobesitzer aus Wels eigentlich egal. Sein Wagen wurde durch die Hitze beim Brand eines Papiercontainers beschädigt. Jetzt könnte es sein, dass niemand für seinen Schaden aufkommt.

Feuerwehr und Polizei standen Sonntagabend in Wels-Vogelweide im Einsatz, nachdem dort vor einem Mehrparteienwohnhaus ein Altpapiercontainer gebrannt hatte. 

Passanten löschten
Der Brand konnte laut Einsatzkräften vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits durch Passanten eingedämmt werden. Die Kräfte der Feuerwehr führten dann die Restablöschung durch. Verletzt wurde zum Glück niemand, aber ein geparktes Fahrzeug wurde durch die Hitze des brennenden Altpapiercontainers beschädigt. 

Ohne Täter kein Geld
Jetzt ermittelt die Polizei, es geht um absichtliche oder fahrlässige Brandstiftung. Falls kein Täter gefunden wird und der Autobesitzer keine Vollkaskoversicherung hat, bleibt er auf dem Schaden sitzen.

