Familienvater musste am Löschen gehindert werden

Am Samstag um 16.14 Uhr wurde Brandalarm ausgelöst! Die Feuerwehren aus Kappern und Marchtrenk und zwei Polizeistreifen eilten rasch zu dem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in Marchtrenk. Beim Eintreffen der Beamten waren die Feuerwehren bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt und die fünfköpfige Familie aus der Slowakei aus dem Gebäude gerettet. Um 17.50 Uhr konnten die Helfer dann „Brand aus“ geben.