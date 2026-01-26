Preise & Talente: Fotokunst doch nicht tot gesagt

Unter dem Titel „Preise und Talente“ stellt die Galerie der OÖ Kunstsammlung in Linz preisgekrönte Fotografen vor; auch Ikone Elfie Semotan ist dabei.
Die Landespreise, die jedes Jahr vom Land Oberösterreich vergeben werden, sind heiß begehrt. Denn diese Auszeichnungen sind mit großer Anerkennung und Ehre verbunden.
Die aktuelle Ausstellung „Preise und Talente“ in der Galerie der Kunstsammlung, die im OÖ Kulturquartier zu finden ist, widmet sich nun Preisträgern in der Sparte Fotografie.
Allen voran wurde der Große Landespreis für Fotografie an die legendäre Meisterfotografin Elfie Semotan (84) vergeben. Sie stammt aus Wels und avancierte bereits in den 1960ern zur Ikone hinter der Kamera. Mit epochalen Kampagnen für Palmers und Helmut Lang sowie Porträts für Vogue, Elle & Co revolutionierte sie die Modefotografie. Bis heute verzaubert sie mit Ausstellungen in Wien, Berlin, New York und mehr – in der Linzer Schau sind selten gezeigte Prints zu sehen.
Sozialfotografie und Suche nach Identität
Der Landespreis ging an Paul Kranzler, der sich mit sozialer Dokumentarfotografie beschäftigt. Er sucht Menschen in ihrem sozialen Umfeld auf, um sie dort zu porträtieren.
Fotografie im Zeitalter der KI
Auch junge Positionen wurden ausgezeichnet, darunter Eric Asamoah. Er porträtiert junge Männer im Übergang zum Erwachsenenalter und untersucht Themen wie Reife, Ruhe, Erwartung und Identität. Isabella Andrea Pacher macht dagegen Körper, Material und Raum zum Thema.
Interessante Positionen in einem Genre, das im Zeitalter der KI große Konkurrenz erfährt – sich mit authentischen Fotos aber dennoch behaupten kann.