Preise & Talente: Fotokunst doch nicht tot gesagt

Allen voran wurde der Große Landespreis für Fotografie an die legendäre Meisterfotografin Elfie Semotan (84) vergeben. Sie stammt aus Wels und avancierte bereits in den 1960ern zur Ikone hinter der Kamera. Mit epochalen Kampagnen für Palmers und Helmut Lang sowie Porträts für Vogue, Elle & Co revolutionierte sie die Modefotografie. Bis heute verzaubert sie mit Ausstellungen in Wien, Berlin, New York und mehr – in der Linzer Schau sind selten gezeigte Prints zu sehen.