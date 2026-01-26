74 Millionen € in Wien: Die SPÖ lässt nicht locker

Die Kritik ist nicht neu, nun legen SPÖ-Vorsitzender Martin Winkler und Wohnbausprecher Peter Binder mit neuen Zahlen nach: Das blaue Wohnbauressort des Landes habe von der Wohnbaumilliarde des Bundes viel zu wenige Mittel abgeholt, rechnen die beiden Roten vor: „Es geht bereits um 74,4 Millionen Euro. Mit den nicht abgeholten Mitteln hätte man bis zu 865 leistbare Mietwohnungen mehr bauen können. Hochgerechnet wäre das Wohnraum für 1700 Oberösterreicher gewesen“, erklärt Landesrat Martin Winkler.