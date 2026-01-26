74 Millionen € in Wien: Die SPÖ lässt nicht locker

Die SPÖ legt im Wohnbau-Streit nach: Laut neuen Berechnungen wurden aus der Wohnbaumilliarde des Bundes bisher 74,4 Millionen Euro nicht abgeholt. Damit hätten bis zu 865 leistbare Mietwohnungen für rund 1700 Oberösterreicher entstehen können.
Die Kritik ist nicht neu, nun legen SPÖ-Vorsitzender Martin Winkler und Wohnbausprecher Peter Binder mit neuen Zahlen nach: Das blaue Wohnbauressort des Landes habe von der Wohnbaumilliarde des Bundes viel zu wenige Mittel abgeholt, rechnen die beiden Roten vor: „Es geht bereits um 74,4 Millionen Euro. Mit den nicht abgeholten Mitteln hätte man bis zu 865 leistbare Mietwohnungen mehr bauen können. Hochgerechnet wäre das Wohnraum für 1700 Oberösterreicher gewesen“, erklärt Landesrat Martin Winkler.
Basis dieser Rechnung sei das durchschnittliche Darlehensvolumen pro Wohnung im geförderten Mietwohnungsbau von etwa 86.000 Euro. Im Topf der Wohnbaumilliarde würde bis 2026 Geld zur Verfügung stellen, weshalb Binder an den zuständigen Wohnbaureferenten Manfred Haimbuchner (FPÖ) appelliert: „Wenn Geld da ist, aber keine Projekte auf Schiene kommen, ist das kein Schicksal, das ist politische Verantwortung.“
Das Erfordernis der Zusätzlichkeit für die Abholung der Wohnbaumilliarde stellt eine für Oberösterreich – nur schwer erfüllbare Hürde dar.
Thomas Dim, FPÖ-Klubobmann
Winkler rechnet auch mit einer hohen Wertschöpfung, wenn mehr Wohnungen gebaut werden: „Allein die rund 74,4 Millionen Euro, die verloren gegangen sind, entsprechen zwischen knapp 3000 und über 4400 Arbeitsplätzen, die nicht ausgelöst oder nicht abgesichert werden.“ FPÖ-Klubchef Thomas Dim fordert die Überarbeitung der notwendigen Zusätzlichkeit: „Wir sind kompromissbereit und stehen anderen konstruktiven Lösungen offen gegenüber.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.