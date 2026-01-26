Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik an Haimbuchner

74 Millionen € in Wien: Die SPÖ lässt nicht locker

Oberösterreich
26.01.2026 15:08
(Bild: Karl Schöndorfer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die SPÖ legt im Wohnbau-Streit nach: Laut neuen Berechnungen wurden aus der Wohnbaumilliarde des Bundes bisher 74,4 Millionen Euro nicht abgeholt. Damit hätten bis zu 865 leistbare Mietwohnungen für rund 1700 Oberösterreicher entstehen können.

0 Kommentare

Die Kritik ist nicht neu, nun legen SPÖ-Vorsitzender Martin Winkler und Wohnbausprecher Peter Binder mit neuen Zahlen nach: Das blaue Wohnbauressort des Landes habe von der Wohnbaumilliarde des Bundes viel zu wenige Mittel abgeholt, rechnen die beiden Roten vor: „Es geht bereits um 74,4 Millionen Euro. Mit den nicht abgeholten Mitteln hätte man bis zu 865 leistbare Mietwohnungen mehr bauen können. Hochgerechnet wäre das Wohnraum für 1700 Oberösterreicher gewesen“, erklärt Landesrat Martin Winkler.

Basis dieser Rechnung sei das durchschnittliche Darlehensvolumen pro Wohnung im geförderten Mietwohnungsbau von etwa 86.000 Euro. Im Topf der Wohnbaumilliarde würde bis 2026 Geld zur Verfügung stellen, weshalb Binder an den zuständigen Wohnbaureferenten Manfred Haimbuchner (FPÖ) appelliert: „Wenn Geld da ist, aber keine Projekte auf Schiene kommen, ist das kein Schicksal, das ist politische Verantwortung.“

Zitat Icon

Das Erfordernis der Zusätzlichkeit für die Abholung der Wohnbaumilliarde stellt eine für Oberösterreich – nur schwer erfüllbare Hürde dar.

Thomas Dim, FPÖ-Klubobmann

Winkler rechnet auch mit einer hohen Wertschöpfung, wenn mehr Wohnungen gebaut werden: „Allein die rund 74,4 Millionen Euro, die verloren gegangen sind, entsprechen zwischen knapp 3000 und über 4400 Arbeitsplätzen, die nicht ausgelöst oder nicht abgesichert werden.“ FPÖ-Klubchef Thomas Dim fordert die Überarbeitung der notwendigen Zusätzlichkeit: „Wir sind kompromissbereit und stehen anderen konstruktiven Lösungen offen gegenüber.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
257.147 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
229.874 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
219.520 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Oberösterreich
Ausstellung in Linz
Preise & Talente: Fotokunst doch nicht tot gesagt
Kritik an Haimbuchner
74 Millionen € in Wien: Die SPÖ lässt nicht locker
Bluttat in Linz
Makler erschlagen: Polizei fand großes Drogenlager
Von Piste abgekommen
14-Jähriger starb bei Skiunfall am Feuerkogel
Mit Familie unterwegs
Flüchtiger Sträfling zahlte Hotelzimmer nicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf