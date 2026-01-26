Vorteilswelt
Mailand/Cortina 2026

Diese 21 Salzburger sind für Olympia nominiert

Salzburg
26.01.2026 13:00
(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt ist es amtlich: 21 Athleten aus Salzburg – eine Person mehr als vor vier Jahren in Peking – werden ab 6. Februar an den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina teilnehmen. Die „Krone“ weiß, um wen es sich dabei handelt. Darunter ist ein neuer Rekordhalter.

0 Kommentare

Richtung „Zielsprint“ wird das Gerangel um die Quotenplätze stets besonders spannend, weil Exoten diese oft nicht in Anspruch nehmen. Wovon eben Länder wie Österreich profitieren. Nun hat das Spekulieren ein Ende. Rot-Weiß-Rot entsendet 115 Sportlerinnen und Sportler, darunter 21 von Salzburger Klubs. Das bedeutet das drittgrößte Aufgebot aller Zeiten für das Bundesland. Nur 2014 und ‘18 sind es mehr gewesen.

Besonders schön: Snowboard-Dauerbrenner Andi Prommegger nimmt im zarten Alter von 45 an seinen sechsten Spielen teil. Er egalisiert damit den heimischen Rekord, unter anderem gehalten von Biathlon-Pionier Alfred Eder. Ebenso nicht fehlen darf Boarder-Queen Claudia Riegler, mittlerweile stolze 52. Sie ist aber „erst“ zum fünften Mal dabei.

Andi Prommegger geht in seine bereits sechsten Winterspiele – Rekord!
Andi Prommegger geht in seine bereits sechsten Winterspiele – Rekord!(Bild: GEPA)

Biathlon, Freestyle und Skispringen führen Feld an
Die meisten Starter stellt das Bundesland unter anderem im Biathlon mit Simon Eder (fünfte Teilnahme) sowie den Debütanten Anna Andexer und Fabian Müllauer und im Skispringen (Stefan Kraft, Jan Hörl, Lisa Eder). In den Freestyle-Disziplinen ist gleichermaßen ein Trio vertreten. Neben Freeski-Vorjahres-Gesamtweltcupsieger Matej Svancer sind dies Buckelpisten-Expertin Katharina Ramsauer und Halfpipe-Snowboarder Florian Lechner. Durch die Finger schaut der Vizeweltmeister von 2023, Lukas Müllauer, der zuletzt keine Ergebnisse mehr für sich sprechen lassen konnte.

Brüderpaar debütiert gemeinsam
Wie dank steigender Formkurve erhofft, wurden sowohl Stefan Rettenegger als auch Thomas Rettenegger in der Nordischen Kombination erstmals einberufen. Die Pongauer Brüder komplettieren das Team rund um Weltcup-Dominator Johannes Lamparter (T). Neben den ohnehin als fix gehandelten Alpin-Assen Mirjam Puchner und Stefan Brennsteiner freuen sich auch die für den BSC Salzburg aktiven Bobfahrer Markus Sammer und Sascha Stepan über eine Nominierung. Neben Letzteren ist auch der in Grödig beheimatete Steirer Jakob Mandlbauer dabei.

Eine der größten Hoffnungen: Loipen-Floh Teresa Stadlober
Eine der größten Hoffnungen: Loipen-Floh Teresa Stadlober(Bild: GEPA)

Kleine Überraschung, Radstadt-Serie geht weiter
Im Langlauf halten Medaillenkandidatin Teresa Stadlober und Michael Föttinger die Fahne hoch. Stadlober sorgt dafür, dass der Erfolgslauf des SC Radstadt weitergeht. Die Pongauer blicken seit 1956 stets auf Teilnehmer zurück, nur 1980 blieb es bei einer Ersatzrolle ohne Einsatz (Walter Mayer). Eine klitzekleine Überraschung gibt es dafür im Ski Cross: Nach den Ausfällen der Kollegen Johannes Rohrweck und Tristan Takats springt neben Fixstern Adam Kappacher auch SC Salzburg-Athlet Christoph Danksagmüller im letzten Moment auf den Olympia-Zug auf. Der Mondseer feiert sein Debüt.

Salzburg

