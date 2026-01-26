Diese 21 Salzburger sind für Olympia nominiert

Biathlon, Freestyle und Skispringen führen Feld an

Die meisten Starter stellt das Bundesland unter anderem im Biathlon mit Simon Eder (fünfte Teilnahme) sowie den Debütanten Anna Andexer und Fabian Müllauer und im Skispringen (Stefan Kraft, Jan Hörl, Lisa Eder). In den Freestyle-Disziplinen ist gleichermaßen ein Trio vertreten. Neben Freeski-Vorjahres-Gesamtweltcupsieger Matej Svancer sind dies Buckelpisten-Expertin Katharina Ramsauer und Halfpipe-Snowboarder Florian Lechner. Durch die Finger schaut der Vizeweltmeister von 2023, Lukas Müllauer, der zuletzt keine Ergebnisse mehr für sich sprechen lassen konnte.