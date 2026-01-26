Alkolenker legte auf Landesstraße Nickerchen ein

Ein 23-jähriger Belgier machte sich Sonntagnacht mit seinem Auto vom Feiern am Katschberg auf Richtung Zederhaus. Eine defekte Autobatterie stoppte den Mann jedoch auf seiner Heimreise. Ihm schien es egal gewesen zu sein, denn er legte kurzerhand mitten auf der Zederhauser Landesstraße in seinem Auto ein Nickerchen ein.