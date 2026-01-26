Alkolenker legte auf Landesstraße Nickerchen ein
Defekte Autobatterie
Ein 23-jähriger Belgier machte sich Sonntagnacht mit seinem Auto vom Feiern am Katschberg auf Richtung Zederhaus. Eine defekte Autobatterie stoppte den Mann jedoch auf seiner Heimreise. Ihm schien es egal gewesen zu sein, denn er legte kurzerhand mitten auf der Zederhauser Landesstraße in seinem Auto ein Nickerchen ein.
Einem vorbeifahrenden Autofahrer kam der abgestellte Wagen suspekt vor. Er meldete diesen schließlich bei der Polizei. Diese fand den Belgier schlafend in seinem Wagen vor.
Das Ergebnis eines durchgeführten Alkotests bei dem Mann ergab über 1,2 Promille. Die Polizisten nahmen den Führerschein ab und zeigen den Belgier an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.