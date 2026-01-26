Vorteilswelt
Rotkreuz-Einsatz

Autocrash beim Abbiegen fordert vier Verletzte

Chronik
26.01.2026 19:30
Vier Personen wurden am frühen Montagabend bei einem Autounfall in Leogang in Salzburg verletzt. Auch ein Hubschrauber war vor Ort. Zu der Kollision kam es beim Abbiegen. 

Der Zusammenstoß passierte auf der Hochkönig Straße (B164) in Leogang auf Höhe Ecking. Drei Fahrzeuge waren beteiligt. 

Vier Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Das Rote Kreuz war mit drei Rettungsfahrzeugen, einem Notarztwagen, Arzt und zwei First Respondern im Einsatz. Auch ein Hubschrauber war vor Ort. 

Die Straße musste während der Aufräumarbeiten in beiden Richtungen gesperrt werden. 

