Todesfalle auf Autobahn: Böser Verdacht

Der oder die Täter konnten nach dem Vorfall auf der A 281 nahe Bremen noch nicht gefasst werden. Am Montag richtete die Polizei deshalb wegen eines versuchten Tötungsdelikts die Ermittlungsgruppe „EG Strom“ ein.

Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass in der Nacht auf Sonntag ein weiterer Sattelauflieger auf einem gesperrten Fahrstreifen der A 281 abgestellt wurde. Untersucht wird zudem ein Fall vom 21. Dezember, als in der Nacht ein gestohlener 12-Tonner quer zur Fahrbahn stehend entdeckt wurde.