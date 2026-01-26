Vorteilswelt
Dead real estate agent in Linz

After the bloody deed, now the father has died too

26.01.2026 06:00
Candles commemorate the victim of the bloody deed.
Candles commemorate the victim of the bloody deed.(Bild: Christoph Gantner)
Von Philipp Zimmermann und Christoph Gantner

These are difficult days for a well-to-do family in Linz: after the badly mutilated body of a 49-year-old real estate agent was found by his brother, his father has now also died, exactly one week after the bloody deed. An autopsy of the 86-year-old has been ordered.

0 Kommentare

On Monday last week, the brother of a 49-year-old man from Linz made a horrific discovery: he found the real estate agent dead in his penthouse apartment on Harrachstraße in Linz. The lifeless body was covered in wounds and tied to the bathroom floor by his hands and legs.

