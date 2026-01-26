Gesperrte Kirche muss auf Geldsegen hoffen

Hohe Kosten

Von der Diözese heißt es dazu, dass jetzt der Kostenrahmen erhoben worden sei. Als Nächstes werde man in Gespräche bezüglich der Finanzierung gehen. Und darin besteht auch die eigentliche Herausforderung. Laut grober Schätzung der Diözese werden sich die Kosten bei bis zu zwei Millionen Euro bewegen. 1,5 Millionen Euro dürften allein für die statische Sanierung fällig werden, zusätzlich sind noch Arbeiten an der Fassade notwendig.