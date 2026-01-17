Vorteilswelt
Saß im Marmeladeglas

In dieser Kirche wird sogar eine Schnecke gesegnet

Ausland
17.01.2026 19:12
Egal, ob Schnecke oder Igel: Bei dem Fest zu Ehren des Schutzheiligen der Tiere, San Antón, sind ...
Egal, ob Schnecke oder Igel: Bei dem Fest zu Ehren des Schutzheiligen der Tiere, San Antón, sind alle herzlich willkommen.(Bild: AP/Manu Fernandez)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während Hobbygärtner gefräßige Schnecken gerne mal zum Teufel wünschen, ist in Madrid jetzt ein Exemplar von einem katholischen Priester gesegnet worden.

Das Weichtier saß dabei wohlbehütet in einem Marmeladenglas mit einem Salatblatt und wurde vor der Kirche San Antón in Madrid mit etwas Weihwasser beträufelt.

Die kuriose Zeremonie, bei der immer am 17. Jänner Tausende Haustiere aller Art bei dem Fest zu Ehren des Schutzheiligen der Tiere, San Antón, gesegnet werden, ist Teil einer alten Tradition, die bis auf das Mittelalter zurückgeht. Früher waren es vor allem Bauern, die ihre Nutztiere unter den Schutz Gottes stellen wollten. Später wandelte sich die Tradition und inzwischen werden vor allem Katzen und Hunde gesegnet.

Der Andrang ist groß
In Madrid nehmen Herrchen und Frauchen den Ehrentag besonders ernst – und erdulden vor der Kirche San Antón jedes Jahr teils stundenlange Wartezeiten, damit ihre Vierbeiner gesegnet werden. In früheren Jahren waren auch schon Schlangen und Meerschweinchen, Schildkröten und Igel mit dabei.

