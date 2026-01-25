Im Jänner werden vermehrt Scheidungen eingereicht

Frostig ist zurzeit nicht nur das Wetter, sondern auch die Stimmung bei vielen Ehepaaren in Österreich. Doch auch generell häufen sich im Monat Jänner die Scheidungsanträge. Ein burgenländischer Ehe- und Familienrechtsexperte erklärt, warum das so ist. Und wie Sie einem Rosenkrieg vorbeugen können.
Im Jänner werden im Burgenland und auch im Rest Österreichs besonders viele Scheidungen eingereicht. Das ist kein Zufall, sagt Ehe- und Familienrechtsexperte Nikolaus Mitrovits von der renommierten Rechtsanwaltskanzlei „Kosch & Partner“ in Eisenstadt: „Der Neuanfall an Scheidungen hängt mit den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel zusammen, wo sich zu partnerschaftlichen Problemen, die meist schon lange zuvor bestehen, noch zusätzlich Konfliktpotenzial aufstaut. Paare, die keine Kommunikationsbasis mehr haben, merken dann deutlich, dass sie sich einen Neubeginn wünschen.“
