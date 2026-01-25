Im Jänner werden vermehrt Scheidungen eingereicht

Im Jänner werden im Burgenland und auch im Rest Österreichs besonders viele Scheidungen eingereicht. Das ist kein Zufall, sagt Ehe- und Familienrechtsexperte Nikolaus Mitrovits von der renommierten Rechtsanwaltskanzlei „Kosch & Partner“ in Eisenstadt: „Der Neuanfall an Scheidungen hängt mit den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel zusammen, wo sich zu partnerschaftlichen Problemen, die meist schon lange zuvor bestehen, noch zusätzlich Konfliktpotenzial aufstaut. Paare, die keine Kommunikationsbasis mehr haben, merken dann deutlich, dass sie sich einen Neubeginn wünschen.“