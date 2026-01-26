Neues Pfandsystem bescherte Recycling-Firma Rekord

Die Einführung des Pfandsystems für Plastikflaschen brachte dem Recycling-Unternehmen „Pet To Pet“ in Müllendorf im abgelaufenen Jahr eine Rekordbilanz: 33.675 Tonnen an PET-Material wurden zu Plastikflocken verarbeitet, das entspricht 1,34 Milliarden PET-Flaschen. Das ist eine Steigerung von sieben Prozent. Allein im Burgenland wurden bis Oktober (aktuellere Zahlen gibt es noch nicht) 40 Millionen Pfandflaschen zurückgegeben.

Zurückhaltung bei Konsumenten

Geschäftsführer Christian Strasser: „Die Umstellung führte zu einer kräftigen Steigerung der Verarbeitungsmenge, die jedoch im Laufe des zweiten Halbjahres merkbar zurückgegangen ist. Mitverantwortlich dafür war die Kaufzurückhaltung der heimischen Konsumenten.“ Diese Beobachtung sei auch in anderen EU-Ländern im Zuge der Einführung von Pfandsystemen gemacht worden.