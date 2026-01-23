Stanglwirt: Promis, weiße Würste und gute Laune

Alles hat ein Ende, nur der Traditionsfestakt beim Stanglwirt hat keines – zum Glück. Und so feierten am Freitagabend neuerlich VIPs und VIPerln mit der Kult-Gastgeberfamilie Hauser.
„Jeder, der das noch nie erlebt hat, sollte es auf jeden Fall einmal gesehen haben“, so der Tenor zahlreicher Gäste am Freitagabend. Und, wir sind so frei, eine Wurst, sollte man halt auch probiert haben. Vegan, oder ganz normal, bei der Weißwurstparty im Stanglwirt in Going.
Es geht immer nur um die Wurst
„Wir machen das, weil wir mit unseren Gästen gemeinsam eine schöne und familiäre Zeit verbringen wollen“, so Gastgeberin und Stanglwirt-Juniorchefin Maria Hauser. Sie, mit (wie berichtet) „Baby an Bord“, sah überall nach dem Rechten – so wie ihre Geschwister Elisabeth und Johannes.
Promis, Party und jede Menge Weißwürste – hier gibt‘s die Bilder des Abends zum Durchklicken:
Nicht zu vergessen, der Stanglwirt selbst, Balthasar Hauser, und seine Ehefrau Magdalena, die sich die offizielle Eröffnung des Kessels mit den kulinarischen Objekten der Begierde darin freilich auch nicht entgehen lassen wollten. Denn bei allem Society-Auflauf geht es hier am Ende nur um die Wurst.
Promi-Auflauf im Stanglwirt
So etwas nicht mehr zu erklären brauchte man Ehren-Stammgast Arnold Schwarzenegger oder seinem Mucki-Buddy Ralf Moeller. Wie auch nicht den Topmodels Franziska Knuppe und Barbara Meier, Musiker Paul Pizzera oder den Schlagerstars DJ Ötzi, der seine schöne Tochter Lisa-Marie mitbrachte, Nik P. und Gregor Glanz.
Klicken Sie sich hier durch noch mehr Bilder des Abends:
Auch Rocker Rea Garvey – er kam im Schottenrock –, Reality-Star Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin Cathy Hummels, Schauspielerin Bettina Zimmermann und Kollege Kai Wiesinger ließen sich die Weißwurstparty im Stanglwirt nicht entgehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.