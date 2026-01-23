Vorteilswelt
Auch Arnie feierte mit

Stanglwirt: Promis, weiße Würste und gute Laune

Adabei Österreich
23.01.2026 20:41
Partystimmung beim Stanglwirt: Arnie hatte Hunger, Kumpel Ralf Moeller Durst. Und ...
Partystimmung beim Stanglwirt: Arnie hatte Hunger, Kumpel Ralf Moeller Durst. Und Schwarzenegger-Sohn Christopher hatte eine Mordshetz!(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Norman Schenz
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Norman Schenz und Daniela Altenweisl

Alles hat ein Ende, nur der Traditionsfestakt beim Stanglwirt hat keines – zum Glück. Und so feierten am Freitagabend neuerlich VIPs und VIPerln mit der Kult-Gastgeberfamilie Hauser.

0 Kommentare

„Jeder, der das noch nie erlebt hat, sollte es auf jeden Fall einmal gesehen haben“, so der Tenor zahlreicher Gäste am Freitagabend. Und, wir sind so frei, eine Wurst, sollte man halt auch probiert haben. Vegan, oder ganz normal, bei der Weißwurstparty im Stanglwirt in Going.

Prost! Arnie hatte Durst, aber nicht so viel Durst wie ...
Prost! Arnie hatte Durst, aber nicht so viel Durst wie ...(Bild: Sepp Pail)
... Sohn Christopher, der gleich mal einen großen Schluck vom Bier nahm.
... Sohn Christopher, der gleich mal einen großen Schluck vom Bier nahm.(Bild: Sepp Pail)
Arnie mit Maria Hauser und Sohn Christopher
Arnie mit Maria Hauser und Sohn Christopher(Bild: Sepp Pail)

Es geht immer nur um die Wurst
„Wir machen das, weil wir mit unseren Gästen gemeinsam eine schöne und familiäre Zeit verbringen wollen“, so Gastgeberin und Stanglwirt-Juniorchefin Maria Hauser. Sie, mit (wie berichtet) „Baby an Bord“, sah überall nach dem Rechten – so wie ihre Geschwister Elisabeth und Johannes.

Promis, Party und jede Menge Weißwürste – hier gibt‘s die Bilder des Abends zum Durchklicken:

DJ Ötzi Gery Friedle brachte seine schöne Tochter Lisa-Marie mit zur Weißwurstparty.
DJ Ötzi Gery Friedle brachte seine schöne Tochter Lisa-Marie mit zur Weißwurstparty.(Bild: Sepp Pail)
Melissa Naschenweng machte im Dirndl natürlich eine ausgezeichnete Figur.
Melissa Naschenweng machte im Dirndl natürlich eine ausgezeichnete Figur.(Bild: Sepp Pail)
Fritz Strobl, Hans-Joachim Stuck und Günther Mader feierten ebenso mit ...
Fritz Strobl, Hans-Joachim Stuck und Günther Mader feierten ebenso mit ...(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
... wie Reality-Star Cheyenne Ochsenknecht und ihr Nino Sifkovits.
... wie Reality-Star Cheyenne Ochsenknecht und ihr Nino Sifkovits.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Rea Garvey kam im Schottenrock ...
Rea Garvey kam im Schottenrock ...(Bild: Sepp Pail)
... und Cathy Hummels posierte mit ein paar Weißwürsten für die Fotografen.
... und Cathy Hummels posierte mit ein paar Weißwürsten für die Fotografen.(Bild: Sepp Pail)
Maria, Balthasar, Elisabeth, Magdalena und Johannes Hauser freuten sich über die zahlreichen ...
Maria, Balthasar, Elisabeth, Magdalena und Johannes Hauser freuten sich über die zahlreichen prominenten Gäste.(Bild: Sepp Pail)

Nicht zu vergessen, der Stanglwirt selbst, Balthasar Hauser, und seine Ehefrau Magdalena, die sich die offizielle Eröffnung des Kessels mit den kulinarischen Objekten der Begierde darin freilich auch nicht entgehen lassen wollten. Denn bei allem Society-Auflauf geht es hier am Ende nur um die Wurst.

Promi-Auflauf im Stanglwirt
So etwas nicht mehr zu erklären brauchte man Ehren-Stammgast Arnold Schwarzenegger oder seinem Mucki-Buddy Ralf Moeller. Wie auch nicht den Topmodels Franziska Knuppe und Barbara Meier, Musiker Paul Pizzera oder den Schlagerstars DJ Ötzi, der seine schöne Tochter Lisa-Marie mitbrachte, Nik P. und Gregor Glanz.

Klicken Sie sich hier durch noch mehr Bilder des Abends:

Auch Rocker Rea Garvey – er kam im Schottenrock –, Reality-Star Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin Cathy Hummels, Schauspielerin Bettina Zimmermann und Kollege Kai Wiesinger ließen sich die Weißwurstparty im Stanglwirt nicht entgehen.

Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Das Königshaus feiert Prinzessin Kates Geburtstag. Sie selbst meldete sich mit einem emotionalen ...
Berührende Botschaft
Kate an ihrem 44. Geburtstag „zutiefst dankbar“
Der Leiter der Lungenklinik am Rikshospitalet, Chefarzt Are Martin Holm, der Mette-Marit ...
Sorge um Prinzessin
Mettes Arzt: „Diese Krankheit kann tödlich sein“
