Eheringe mit Fairtrade-Gold sind zunehmend gefragt

Was das Gütesiegelprogramm bedeutet

Seit 2011 gibt es ein Gütesiegelprogramm, das in Österreich seit 2016 angewendet wird. Das Edelmetall kommt von 15 Kleinbergbau-Kooperativen in Peru mit mehr als 3500 Arbeiterinnen und Arbeitern. Diese erhalten einen Mindestpreis von 95 Prozent des Goldpreises, den die London Bullion Market Association festlegt. Das sei deutlich mehr, als die Bergleute am lokalen Markt bekämen, sagte der Fairtrade-Österreich-Chef.