Erfolgsquote in Elektrotechnik auf dem Prüfstand

In Tirol durchgefallen, in Oberösterreich dafür top

Der Bericht sorgte für zahlreiche Reaktionen. Eine Leserin (Name bekannt) berichtet etwa per E-Mail, dass „mein Sohn vergangenes Jahr zu der Prüfung in der Elektrotechnik angetreten ist. Bei der ersten scheinen 100 Prozent durchgefallen zu sein, was in dieser Sparte schon seit vielen Jahren normal ist. Nach der zweiten Prüfung sind drei von 40 Personen durchgekommen.“