Bei Meisterprüfungen

Erfolgsquote in Elektrotechnik auf dem Prüfstand

Tirol
23.01.2026 16:00
Die Prüfungsstelle in der Wirtschaftskammer steht in der Kritik – vor allem was den Bereich ...
Die Prüfungsstelle in der Wirtschaftskammer steht in der Kritik – vor allem was den Bereich Elektrotechnik betrifft.(Bild: Manuel Schwaiger, Krone KREATIV)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Der Bericht der „Krone“ über die Durchfallquote bei Meisterprüfungen in Tirol sorgte für zahlreiche Reaktionen. Ein Bereich steht dabei besonders im Visier: die Elektrotechnik.

Unmut äußerte ein anonymer Leser wegen vermeintlich zu hoher Durchfallquoten bei den Meisterprüfungen in der Elektrotechnik und stellte die Frage in den Raum, ob die Wirtschaftskammer (WK) dadurch bewusst zusätzliche Geldeinnahmen lukrieren möchte.

Seitens der WK wies man diesen und weitere Vorwürfe zurück und rechnete vor, dass es gesamt betrachtet bei allen Meisterprüfungen eine Erfolgsquote von 70 Prozent gebe. Auch Vorwürfe gegen die Prüferinnen und Prüfer und den Prüfungsablauf wies man allesamt zurück. Die „Krone“ berichtete vor wenigen Wochen ausführlich darüber.

Zitat Icon

Bei der ersten Prüfung scheinen 100 Prozent durchgefallen zu sein, was in dieser Sparte schon seit vielen Jahren normal ist.

Die Mutter eines Prüflings

In Tirol durchgefallen, in Oberösterreich dafür top
Der Bericht sorgte für zahlreiche Reaktionen. Eine Leserin (Name bekannt) berichtet etwa per E-Mail, dass „mein Sohn vergangenes Jahr zu der Prüfung in der Elektrotechnik angetreten ist. Bei der ersten scheinen 100 Prozent durchgefallen zu sein, was in dieser Sparte schon seit vielen Jahren normal ist. Nach der zweiten Prüfung sind drei von 40 Personen durchgekommen.“

Zitat Icon

Die durchschnittliche Erfolgsquote in Tirol in den Modulen 1-3 liegt bei 38 Prozent, für ganz Österreich bei 54 Prozent.

Die Meisterprüfungsstelle in der WK Tirol

Spannend auch die Kommentare auf krone.at. Vor allem jener eines Lesers, der meint, dass „die Vorbereitungskurse am Wifi qualitativ sehr gut sind. Klar muss man selber noch viel dazu beitragen, um positiv abzuschließen. Was man bedenken muss: Teilnehmer, die in Tirol zweimal durch die Prüfung fallen und beim dritten Versuch in Oberösterreich antreten, schaffen sie dort entweder mit gutem oder sogar ausgezeichnetem Erfolg.“

Aufgrund dieser und weiterer Reaktionen fragte die „Krone“ nach, wie es nur bei der Befähigungsprüfung Elektrotechnik um Erfolge und Misserfolge bestellt ist.

Durchfallquote deutlich höher als andernorts
Von der Meisterprüfungsstelle heißt es, dass „die durchschnittliche Erfolgsquote beim Erstantritt in Tirol in den Modulen 1-3 bei 38 Prozent liegt. Für ganz Österreich beträgt die Erfolgsquote 54 Prozent.“

Warum in Tirol nach Adam Riese stolze 62 Prozent der Prüflinge beim Erstantritt durchfliegen, österreichweit indes „nur“ 46 Prozent, mit dieser Frage muss sich wohl die Prüfungsstelle der Wirtschaftskammer befassen – sofern sie überhaupt ein Interesse an besseren Erfolgsquoten haben sollte.

Tirol

