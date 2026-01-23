Nach heimlicher Hochzeit schon wieder alles aus!

Jaime King sorgt gleich für eine doppelte Überraschung. Die Schauspielerin hat heimlich geheiratet, doch die Ehe hielt nicht lang: Ihr Noch-Ehemann Austin Sosa hat am Donnerstag die Scheidung eingereicht!
Im Juli bestätigte die „Hart of Dixie“-Schauspielerin nach einer stürmischen sechsmonatigen Romanze mit dem Investmentbanker ihre Verlobung, betonte aber kurz darauf, dass sie wegen ihrer Kinder zu beschäftigt sei, eine Hochzeit zu planen.
Ehe-Glück schon wieder vorbei
Nun aber die Überraschung: Das Paar hat sich still und heimlich das Jawort gegeben! Wann genau die Trauung stattgefunden hatte, das wurde bislang nicht bekannt.
Fix ist aber: Allzu lange hat das Eheglück nicht gehalten. Denn wie „TMZ“ nun berichtete, reichte Sosa diese Woche die Scheidung ein!
Dabei schien es im Sommer noch so, als habe die Schauspielerin nach ihrer gescheiterten Ehe mit Regisseur Kyle Newman, aus der die zwei Söhne James (12) und Leo (10) stammen, endlich angekommen.
Schwärmte von Verlobtem
In einem Interview schwärmte sie, sie sei „sehr dankbar“, Austin Sosa, den sie Ende 2024 über gemeinsame Freunde kennengelernt hatte, gefunden zu haben. „Ich habe das Gefühl, meine Verlobung gilt mir selbst – im besten Sinne. Für mich geht es bei einer Verlobung vor allem um die Liebe zu sich selbst“, so die 46-Jährige.
Und weiter: „Ich bin einfach unglaublich gespannt auf diesen neuen Abschnitt in meinem Leben. Den Menschen, mit dem ich verlobt bin, liebe ich zutiefst.“
