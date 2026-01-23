Wie Insekt im Bernstein: Museumspavillon am Loibl

Für Ausstellungen ohne ständiges Personal und für Workshops

Im Vorjahr, im Erinnerungsjahr 2025, 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde der Wunsch nach einer würdigen und funktionalen Gedenkstätte am Ort der einstigen Baracke am Loibl-Nord immer größer. „Die Aufgabe war, ein architektonisch qualitätsvolles Gebäude zu konzipieren, das rund um die Uhr und ohne Personal seine Ausstellungsfunktion erfüllt, aber auch einen Raum für Workshops, Seminare und Veranstaltungen sowie Sanitärbereiche bietet“, fast Wolfgang Muchitsch, der Direktor des „kärnten museum“ zusammen. Das Landesmuseum steht hinter Errichtung und Erhaltung und hat für 99 Jahre das Baurecht auf dem 870 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Tunnel und einstiger Baracke, das Mauthausen Komitee bespielt den Pavillon.