Kärnten Museum: Zwei neue Standorte und Umbauten

Auf Kooperationen setzt das kärnten museum auch weiterhin: Beispielsweise mit dem Alpenverein in der Sonderschau „Hoch in den Alpen – Gletscher, Fauna, Wege“, mit Burg Taggenbrunn, vielleicht auch mit dem Schulmuseum in Klagenfurt. Der Carinthische Sommer macht das Museum am 2. Juli zum Klangraum. Die Gustav Mahler-Privatuniversität ist für das Multimedia-Projekt „Cosìfantutte“ im Februar im Museum. „Unkrautfrei“ heißt es im Juli in Reinhard Eberharts Ackern-Nachfolgeformat im Freilichtmuseum in Maria Saal. Die Sonderschau „Für das Kind“ thematisiert die Kindertransporte zur Rettung jüdischer Kinder.