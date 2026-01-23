Stadt erstellt Notfallplan für obdachlose Bürger

Gemeinde Waidmannsdorf und Volkshilfe helfen aus

Demnach werden in einem ersten Schritt obdachlose Frauen im „Hilda Schärf Heim“ der Volkshilfe versorgt. Dadurch können zusätzlich zehn Männer in der Caritas-Notschlafstelle übernachten. Außerdem wurde bereits im Jugend- und Familiengästehaus Klagenfurt Raum für weibliche Kälteopfer zur Verfügung gestellt. Reichen die 40 Betten für Männer in der Notschlafstelle nicht aus, dann wird das Gemeindezentrum Waidmannsdorf für obdachlose Männer geöffnet. „Villach oder Völkermarkt haben keine Notschlafstellen. Wir decken hier den Bedarf für ganz Kärnten ab. Ich appelliere daher eindringlich an das Land, diese Verantwortung wahrzunehmen und dafür zu sorgen, dass Obdachlose möglichst nah in ihren Bezirken versorgt werden können“, fordert Bürgermeister Christian Scheider.