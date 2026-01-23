Spitzensport-Karriere mit Lehre in der Draustadt

Große Wert legte man dabei vor allem auf zeitliche Flexibilität: So kann der Bedarf an Trainings- und Wettkampfzeiten des Lehrlings individuell festgelegt, und die Lehre sogar um bis zu 18 Monate verlängert werden. Nähere Infos gibt es bei der Lehrlingsstelle der Kärntner Wirtschaftskammer. Die Ausschreibungen gehen am 26. Jänner auf villach.at/karriere online. Bewerbungen sind bis 28. Februar möglich.