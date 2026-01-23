Spitzensport-Karriere mit Lehre in der Draustadt

„Lehre & Sport“: Villach übernimmt landesweite Vorreiterrolle und bietet jungen Spitzensportlern Berufsausbildungen bei der Stadt an. Um Trainings- bzw. Wettkampfzeiten bestmöglich in Einklang zu bringen.
Verwaltung, Kfz-Technik sowie Metall-/Stahlbautechnik – so die ersten drei Lehrausbildungsmöglichkeiten bei der Stadt Villach. Weitere Berufssparten sollen und werden folgen. „Wir möchten damit talentierten Sportlerinnen und Sportlern eine Chance geben. Bisher gab es de facto fast nur schulische Angebote für sie. Nun ist auch eine Lehre möglich“, so Villachs Bürgermeister und Personalreferent Günther Albel.
Wir möchten damit talentierten Sportlerinnen und Sportlern in Kärnten erstmals parallel zu ihren Trainings auch eine berufliche Ausbildungschance geben.
Villachs Stadtoberhaupt Günther Albel
Die Stadt möchte mit diesem Angebot mit gutem Beispiel voran gehen – in der Hoffnung, dass auch andere Behörden und private Betriebe in Kärnten dem Weg folgen und künftig ebenfalls Sport-Lehren anbieten. Im Zuge dessen hebt Albel die gute Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer und dem Land Kärnten hervor, mit denen im Vorfeld die Rahmenbedingungen geklärt wurden.
Große Wert legte man dabei vor allem auf zeitliche Flexibilität: So kann der Bedarf an Trainings- und Wettkampfzeiten des Lehrlings individuell festgelegt, und die Lehre sogar um bis zu 18 Monate verlängert werden. Nähere Infos gibt es bei der Lehrlingsstelle der Kärntner Wirtschaftskammer. Die Ausschreibungen gehen am 26. Jänner auf villach.at/karriere online. Bewerbungen sind bis 28. Februar möglich.
Ein erlernter Beruf stellt ein wichtiges Fundament dar, falls eine Profisportkarriere doch nicht gelingen sollte.
Landeshauptmann Peter Kaiser
„Unser Ziel ist es, Jugendliche in Kärnten bestmöglich zu unterstützen, damit sie sich ihre Träume erfüllen können. Die Kombination von Spitzensport und Lehre sorgt dafür, dass sie nicht nur ihre sportlichen Ziele fokussiert verfolgen können, sondern auch eine hervorragende berufliche Ausbildung erhalten“, lobt Landeshauptmann Peter Kaiser das neue Angebot.
Denn ein erlenter Beruf stelle ein wichtiges Fundament dar, falls es mit der Profisportkarriere doch nicht klappen sollte. Das neue Angebot in Villach reihe sich laut Landessportdirektor Arno Arthofer in bisherige Erfolgsprojekte wie „Spitzensport und Studium“ oder die gerade in Spittal unter dem Namen „GoldEck“ entstehende „School of Champions“, einem neuen Sportleistungszentrum, ein.
Wir bieten sämtlichen Lehrbetrieben, die dem Beispiel der Stadt Villach folgen wollen, gerne unsere Unterstützung und Beratung an.
Kärntens Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl
Auch Kärntens Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl steht voll und ganz hinter dem Projekt „Lehre und Sport“ – und hofft auf Nachahmer: „Wir sehen großes Potential in der Kombination von Lehre und Spitzensport und bieten daher sämtlichen Lehrbetrieben, die dem Beispiel der Stadt Villach folgen wollen, gerne unsere Unterstützung und Beratung an.“
