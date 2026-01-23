Gegner „schämte“ sich: Salzburg hat nun Endspiel!

„Basel hat uns in die Karten gespielt“

Letsch durfte am Ende aufatmen und schwärmte von einer „tollen Vorstellung“ seiner Truppe. Die hatte mit dem 3:0 (35.) durch Krätzig eigentlich schon die Vorentscheidung herbeigeführt und ließ sich in der zweiten Hälfte nur leicht aus der Fassung bringen. „Da hatten wir eine kurze Phase, in der wir nicht so den Zugriff hatten. Das hat sich dann gelegt“, resümierte Letsch. Seine Equipe hatte danach wie schon vor der Pause weitere Chancen auf das vierte Tor, die mangelnde Effizienz war der wohl einzige Wermutstropfen.