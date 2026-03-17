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Formel-1-Zwangspause ist für Teams eine „Erlösung“

Formel 1
17.03.2026 06:30
Viele F1-Teams haben noch mit den neuen Regeln zu kämpfen.
Viele F1-Teams haben noch mit den neuen Regeln zu kämpfen.(Bild: AFP/APA/Paul Crock)
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Von krone Sport

Für viele Teams sei die Zwangspause in der Formel 1 aufgrund der beiden abgesagten Rennen im April in Bahrain und Saudi-Arabien „eine Erlösung“, sagt Experte Christian Danner.

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Die Formel 1 streicht die geplanten Rennen im April in Bahrain und Saudi-Arabien aus dem Kalender. Grund dafür sind Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Krieg im Iran und dessen Auswirkungen auf die Region. Ersatzrennen wird es für die beiden abgesagten Grands Prix nicht geben.

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Damit entsteht im Rennkalender eine ungewöhnlich lange Pause: Zwischen dem Rennen in Suzuka Ende März und dem Grand Prix von Miami im Mai liegen nun rund fünf Wochen.

Chance für angeschlagene Teams
Formel-1-Experte Christian Danner sieht in dieser Zwangspause vor allem für zwei Teams eine große Chance. „Es ist eine Erlösung für Teams wie McLaren und Red Bull, um endlich ihre Hausaufgaben machen zu können“, erklärte der frühere Formel-1-Pilot bei RTL/ntv und sport.de.Die zusätzliche Zeit könne entscheidend sein, um technische Probleme zu lösen und das Auto weiterzuentwickeln.

Christian Danner
Christian Danner(Bild: GEPA)

„Es kann ja nicht sein, ...“
Nach den ersten beiden Rennen der Saison dominierte Mercedes, während sich Ferrari als zweite Kraft etablierte. Titelverteidiger McLaren und auch Red Bull mit Max Verstappen sind dagegen bislang hinter den Erwartungen geblieben. „McLaren ist offensichtlich ein Team, das viele Dinge total unterschätzt hat“, analysierte Danner. „Es kann ja nicht sein, dass man mit zwei Autos an den Start gehen will und am Ende keines in die Startaufstellung bekommt.“

Beim Rennen in China erlebte McLaren ein regelrechtes Debakel: Weltmeister Lando Norris sowie Teamkollege Oscar Piastri mussten wegen technischer Probleme aufgeben. Norris kam gar nicht erst in die Startaufstellung, Piastri musste sein Auto nach Defekten wieder zurück in die Garage schieben.

„Die Pause ist Gold wert“
Auch bei Red Bull sieht Danner dringenden Verbesserungsbedarf. Für beide Teams komme die unerwartete Unterbrechung daher zur richtigen Zeit. „Dieses kleine Päuschen ist natürlich Gold wert“, so der Experte.

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