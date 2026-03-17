Formel-1-Zwangspause ist für Teams eine „Erlösung“

„Es kann ja nicht sein, ...“

Nach den ersten beiden Rennen der Saison dominierte Mercedes, während sich Ferrari als zweite Kraft etablierte. Titelverteidiger McLaren und auch Red Bull mit Max Verstappen sind dagegen bislang hinter den Erwartungen geblieben. „McLaren ist offensichtlich ein Team, das viele Dinge total unterschätzt hat“, analysierte Danner. „Es kann ja nicht sein, dass man mit zwei Autos an den Start gehen will und am Ende keines in die Startaufstellung bekommt.“