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Profi-Fußballer stirbt mit 20 Jahren an Krebs

Fußball International
17.03.2026 06:39
Profi-Fußballer Baran Vardar (20) ist an Krebs verstorben.
Profi-Fußballer Baran Vardar (20) ist an Krebs verstorben.(Bild: x.com)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der türkische Fußball trauert um ein junges Talent. Baran Vardar ist im Alter von nur 20 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben.

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Baran Vardar galt als große Hoffnung im türkischen Fußball. Nun hat der Innenverteidiger des Zweitligisten Istanbulspor den Kampf gegen den Krebs verloren. Der Klub bestätigte den Tod des 20-Jährigen in den sozialen Medien. „Wir sind voller Schmerz und tiefer Trauer. Wir trauern zutiefst um den Verlust unseres Fußballers, unseres lieben Baran Alp Vardar, der sich seit einiger Zeit einer Krebsbehandlung unterzogen hat“, schrieb Istanbulspor auf der Plattform X.

Profi-Debüt in der Süper Lig
Vardar hatte in der Saison 2023/24 den Sprung in den Profikader geschafft. Damals spielte Istanbulspor noch in der türkischen Süper Lig. Der Verteidiger kam in dieser Spielzeit zu drei Einsätzen. Gegen Alanyaspor und Sivasspor wurde er eingewechselt, im Mai 2024 stand er gegen Fenerbahçe erstmals in der Startelf.

Kurz nach seinem Durchbruch folgte jedoch die niederschmetternde Diagnose Krebs. Danach kam kein weiterer Einsatz mehr hinzu.

Abschied mit bewegenden Worten
„Baran Alp wird uns mit seinem Charakter, seiner Loyalität gegenüber seinen Mannschaftskameraden und seinem fröhlichen Lächeln immer in Erinnerung bleiben“, erklärte Istanbulspor. „Möge deine letzte Ruhestätte das Paradies sein, Baran Alp … Wir werden dich nie vergessen.“

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