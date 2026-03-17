Profi-Fußballer stirbt mit 20 Jahren an Krebs

Profi-Debüt in der Süper Lig

Vardar hatte in der Saison 2023/24 den Sprung in den Profikader geschafft. Damals spielte Istanbulspor noch in der türkischen Süper Lig. Der Verteidiger kam in dieser Spielzeit zu drei Einsätzen. Gegen Alanyaspor und Sivasspor wurde er eingewechselt, im Mai 2024 stand er gegen Fenerbahçe erstmals in der Startelf.