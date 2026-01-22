Salzburgs Top-Talent erwischte perfekten Abend

Kerim Alajbegovic 6

Der Bosnier hatte seinen Spaß mit der wackligen Basler Abwehr. Deren Fehler nutzte der 18-Jährige eiskalt aus. Beim abgefälschten 1:0 hatte er noch Fortuna auf seiner Seite. Das 2:0 war ein absolutes Traumtor. Außerdem traf er einmal die Latte.