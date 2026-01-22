Vorteilswelt
Bullen-Noten im Detail

Salzburgs Top-Talent erwischte perfekten Abend

Salzburg
22.01.2026 23:42
Kerim Alajbegovic (re.) traf doppelt.
Kerim Alajbegovic (re.) traf doppelt.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Porträt von Christoph Nister
Porträt von Philip Kirchtag
Von Christoph Kolland , Christoph Nister und Philip Kirchtag

Salzburgs Kerim Alajbegovic erwischte in der Partie gegen Basel einen perfekten Tag. Auch andere Bullen zeigten, was sie können. Die Bullen-Noten im Detail.

UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

Alexander Schlager 3
Der Goalie hatte einen ruhigen Arbeitstag. Seine größte Sorge war wohl, bei den kalten Temperaturen nicht zu erfrieren. Beim Gegentor war er machtlos. Gegen Schluss war er zur Stelle.

Tim Trummer 3
Als Vertreter von Stefan Lainer fiel er weder positiv noch negativ auf. Der Steirer erledigte seine Sache als Rechtsverteidiger solide.

Joane Gadou 4
Der junge Franzose stand hinten solide, hielt die Abwehr mit seinem ebenso jungen Kollegen dicht. Im Aufbauspiel unterliefen ihm aber ein paar Fehler.

Joane Gadou (li.) lieferte eine gute Leistung ab.
Joane Gadou (li.) lieferte eine gute Leistung ab.(Bild: GEPA)

Jannik Schuster 2
Erste Hälfte hatte er kaum zu tun. Beim Gegentor fischte der 19-Jährige den Ball – das darf trotz seines jungen Alters nicht passieren.

Frans Krätzig 4
Offensiv war der Deutsche an vielen Aktionen beteiligt und belohnte sich auch mit dem Treffer zum 3:0. Defensiv kaum gefordert, die Flanke zum 3:1 hätte er aber verhindern können.

Mads Bidstrup 3
Der Kapitän ackerte und lief wie gewohnt auf und ab. Im Rampenlicht standen aber andere Kollegen.

Soumaila Diabate 3
Hatte bestimmt schon bessere Auftritte im Bullen-Dress, machte aber auch keine groben Schnitzer.

Sota Kitano 4
War durch seine quirlige Art immer wieder ein Unruheherd für die Schweizer Abwehr. Der große Erfolg – er hatte einen Abschluss – blieb dem Japaner verwehrt.

Kerim Alajbegovic 6
Der Bosnier hatte seinen Spaß mit der wackligen Basler Abwehr. Deren Fehler nutzte der 18-Jährige eiskalt aus. Beim abgefälschten 1:0 hatte er noch Fortuna auf seiner Seite. Das 2:0 war ein absolutes Traumtor. Außerdem traf er einmal die Latte.

Edmund Baidoo 3
Durch seine Schnelligkeit brachte er die Gegner zum Verzweifeln. Seine Hauptaufgabe – das Toreschießen – erfüllte er aber nicht.

Yorbe Vertessen 2
Der Belgier hatte nach rund einer halben Stunde einen Stangenschuss, blieb ansonsten blass und machte für Onisiwo Platz.

Karim Onisiwo 1
Da hätte auch Vertessen drinnen bleiben können. Er lieferte keine Argumente für mehr Spielzeit.

Moussa Yeo 3
War solide.

Bischoff, Konate, Lukic 0

Trainer Thomas Letsch 4
Seine Startelf gab ihm recht. Erste Hälfte war sehr stark.

Salzburg

