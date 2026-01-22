Thomas Gottschalk gibt erstes Gesundheits-Update

Es war ein TV-Abschied, der viele berührte: Im Dezember zog sich Thomas Gottschalk mit einem letzten Auftritt in der RTL-Samstagabendshow „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ aus der Öffentlichkeit zurück, um sich auf seine Genesung zu konzentrieren. Kurz zuvor hatte der Entertainer öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist, und offen über die niederschmetternde Diagnose, seine OPs und die Chemotherapie gesprochen.