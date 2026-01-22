Vorteilswelt
So geht es Entertainer

Thomas Gottschalk gibt erstes Gesundheits-Update

Society International
22.01.2026 23:04
Thomas Gottschalk gab dem Sender RTL ein erstes Gesundheits-Update nach seinem TV-Abschied.
Thomas Gottschalk gab dem Sender RTL ein erstes Gesundheits-Update nach seinem TV-Abschied.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Ende des letzten Jahres hat Thomas Gottschalk eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Jetzt gab der Entertainer sein erstes Gesundheits-Update nach dem TV-Abschied.

0 Kommentare

Es war ein TV-Abschied, der viele berührte: Im Dezember zog sich Thomas Gottschalk mit einem letzten Auftritt in der RTL-Samstagabendshow „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ aus der Öffentlichkeit zurück, um sich auf seine Genesung zu konzentrieren. Kurz zuvor hatte der Entertainer öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist, und offen über die niederschmetternde Diagnose, seine OPs und die Chemotherapie gesprochen.

„Ich lebe noch“
Und jetzt gibt es ein überraschendes Gesundheits-Update von dem 75-Jährigen. Denn Gottschalk sei bei einem Spaziergang in München zufällig einem RTL-Mitarbeiter über den Weg gelaufen, der ihm ein kurzes Statement abluchsen konnte, wie der deutsche Sender im Promi-Magazin „Exclusiv“ am Donnerstag berichtete.

Thomas Gottschalk verriet einem RTL-Reporter, wie es ihm nach seinem TV-Abschied geht.
Thomas Gottschalk verriet einem RTL-Reporter, wie es ihm nach seinem TV-Abschied geht.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

„Ich lebe noch, wie du siehst, und das bleibt auch so“, habe Gottschalk demnach gescherzt. Und hinzugefügt: „Mir geht es besser, ich freue mich wirklich. Ich bleibe euch noch erhalten.“

Und auch Gottschalks Ehefrau Karina gab sich hoffnungsvoll, verriet: „Mein Mann macht Fortschritte, große Fortschritte. Wir sind darüber glücklich. Es wird.“

Kaulitz-Brüder übernehmen „Wetten, dass ..?“
Was er von den großen Neuigkeiten zu „Wetten, dass ..?“ hält, das blieb Gottschalk RTL jedoch schuldig. Erst vor wenigen Tagen wurde ja bekannt, dass die beliebte Wettshow in diesem Jahr ein Comeback feiern wird – mit Bill und Tom Kaulitz als Moderatoren.

Lesen Sie auch:
Auf Wiedersehen, Thomas! Gottschalk feierte am Samstagabend seinen Abschied vom TV. Und dankte ...
Bewegender Abschied
Gottschalk verlässt Bühne unter tosendem Applaus
06.12.2025
Ein Kämpferherz
Erst Weihnachten, dann will Gottschalk Welt sehen
16.12.2025
„Das wird Hollywood“
Jetzt fix! Kaulitz-Brüder machen „Wetten, dass..?“
21.01.2026

Gottschalk hatte bis 2023 insgesamt 154 Ausgaben des Samstagabend-Klassikers, der im Dezember für eine Show auf die TV-Bildschirme zurückkehren wird, moderiert.

