Thomas Gottschalk gibt erstes Gesundheits-Update

Ende des letzten Jahres hat Thomas Gottschalk eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Jetzt gab der Entertainer sein erstes Gesundheits-Update nach dem TV-Abschied.
Es war ein TV-Abschied, der viele berührte: Im Dezember zog sich Thomas Gottschalk mit einem letzten Auftritt in der RTL-Samstagabendshow „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ aus der Öffentlichkeit zurück, um sich auf seine Genesung zu konzentrieren. Kurz zuvor hatte der Entertainer öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist, und offen über die niederschmetternde Diagnose, seine OPs und die Chemotherapie gesprochen.
„Ich lebe noch“
Und jetzt gibt es ein überraschendes Gesundheits-Update von dem 75-Jährigen. Denn Gottschalk sei bei einem Spaziergang in München zufällig einem RTL-Mitarbeiter über den Weg gelaufen, der ihm ein kurzes Statement abluchsen konnte, wie der deutsche Sender im Promi-Magazin „Exclusiv“ am Donnerstag berichtete.
„Ich lebe noch, wie du siehst, und das bleibt auch so“, habe Gottschalk demnach gescherzt. Und hinzugefügt: „Mir geht es besser, ich freue mich wirklich. Ich bleibe euch noch erhalten.“
Und auch Gottschalks Ehefrau Karina gab sich hoffnungsvoll, verriet: „Mein Mann macht Fortschritte, große Fortschritte. Wir sind darüber glücklich. Es wird.“
Kaulitz-Brüder übernehmen „Wetten, dass ..?“
Was er von den großen Neuigkeiten zu „Wetten, dass ..?“ hält, das blieb Gottschalk RTL jedoch schuldig. Erst vor wenigen Tagen wurde ja bekannt, dass die beliebte Wettshow in diesem Jahr ein Comeback feiern wird – mit Bill und Tom Kaulitz als Moderatoren.
Gottschalk hatte bis 2023 insgesamt 154 Ausgaben des Samstagabend-Klassikers, der im Dezember für eine Show auf die TV-Bildschirme zurückkehren wird, moderiert.
