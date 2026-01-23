So soll Oberkärntner Skigebiet wieder aufblühen

Ganzjahreserlebnisberg als Ziel

Ziel der Sache ist es, einen Ganzjahreserlebnisberg zu schaffen. „Der Ankogel soll täglich erlebbar werden“, so Auernig. Auch kroatische Investoren sind mit im Boot. Gemeinsam mit ihnen und mit finanzieller Hilfe des Landes will man insgesamt 7,5 Millionen Euro bis 2028 investieren. Darunter die Optimierung der Beschneiung in Form eines Speicherteiches, Gebäude-Sanierung und die Errichtung von Photovoltaikanlagen. Auch ein Bike- und Trailpark sind angedacht.