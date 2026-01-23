Vorteilswelt
Knapp vor Schließung

So soll Oberkärntner Skigebiet wieder aufblühen

Kärnten
23.01.2026 12:00
Der Ankogel soll zur Ganzjahresdestination werden.
Der Ankogel soll zur Ganzjahresdestination werden.(Bild: Ankogel Bergbahnen)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Während in anderen Regionen Liftanlagen seit Jahren stillstehen, versuchen kreative Köpfe, den Ankogel in der Mölltaler Gemeinde Mallnitz in Kärnten wiederzubeleben. Neben Freizeitangeboten soll auch ein Alpinresort entstehen.

0 Kommentare

Einer Initiative ist es zu verdanken, dass Lifte am Ankogel offen haben und man einer Schließung, die seit Jahren angedacht ist, entgehen kann.

Vor gut einem Jahr wurde ein Crowdfunding, also eine Schwarmfinanzierung, gestartet, um Geld für den Wiederaufbau zu lukrieren. „200.000 Euro sind bis Ende Februar unser Ziel“, erzählt Projektleiter Heinz Auernig.

Mittlerweile haben 111 Unterstützer mehr als 166.000 Euro gespendet. „Ich spende, weil ich im Mölltal lebe und die Zukunft der Region sichern möchte. Ich hätte mir gewünscht, dass man bei der Reisseckbahn ähnlich vorgegangen wäre, denn die wahre Stärke liegt in der lokalen Gemeinschaft“, kann man auf der Homepage des Ankogel-Skigebietes einige Begründungen für die Spenden lesen.

Ganzjahreserlebnisberg als Ziel
Ziel der Sache ist es, einen Ganzjahreserlebnisberg zu schaffen. „Der Ankogel soll täglich erlebbar werden“, so Auernig. Auch kroatische Investoren sind mit im Boot. Gemeinsam mit ihnen und mit finanzieller Hilfe des Landes will man insgesamt 7,5 Millionen Euro bis 2028 investieren. Darunter die Optimierung der Beschneiung in Form eines Speicherteiches, Gebäude-Sanierung und die Errichtung von Photovoltaikanlagen. Auch ein Bike- und Trailpark sind angedacht.

Neben Freizeitangeboten für Sommer und Winter wollen Investoren auch ein Alpinresort in Mallnitz ...
Neben Freizeitangeboten für Sommer und Winter wollen Investoren auch ein Alpinresort in Mallnitz errichten.(Bild: Ankogel Bergbahnen)

Gute Anbindung, neue Unterkunft
Bis 2028 soll zudem ein Alpinresort mit etwa 360 Betten und dem Schwerpunkt Gesundheit als weiterer Leitbetrieb in der Region entstehen. Zudem werden für Skihütten Pächter gesucht. Das Ankogelgebiet sei „klimatisch gesehen sehr gut gelegen. Außerdem haben wir mit unseren ICE-Zügen eine extrem gute Anbindung!“

