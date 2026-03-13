Videoüberwachung für mehr Sicherheit in Villach

Rathaus-, Haupt- und Kirchenplatz, die 10.-Oktober-Straße und Draubrücke samt -Lände, Bahnhofsvorplatz und Nikolaiplatz – diese Bereiche sollen von den vier neuen Überwachungssystemen (neben den zwei bestehenden Kameras in der Lederergasse) ins Blickfeld genommen werden. „Die Stadt hat seit längerem zusätzliche Überwachung gefordert. Zwar wurden schon bisher regelmäßig zusätzliche Kameras vor allem bei Veranstaltungen wie Fasching oder Kirchtag eingesetzt – aber die mussten jedes Mal auf- und wieder abgebaut werden“, so Bürgermeister Günther Albel.