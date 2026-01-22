Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

BBRZ wird Expertis

Feuerwehrfrau hat nach Schicksalsschlag wieder Job

Oberösterreich
22.01.2026 15:30
Die „Krone“ berichtete über den Schicksalsschlag auf dem Weg zum Feuerwehreinsatz (Symbolbild).
Die „Krone“ berichtete über den Schicksalsschlag auf dem Weg zum Feuerwehreinsatz (Symbolbild).(Bild: © Uwe Gruen (Symbolbild))
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Als 18-Jährige erlitt eine Feuerwehrfrau in Oberösterreich einen Herzstillstand – dank Qualifizierungsmaßnahmen des Bildungs- und Rehabilitationszentrums konnte sie wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen. Nun hat sich der Bildungsdienstleister mit Sitz in Linz umbenannt – von BBRZ auf Expertis.

0 Kommentare

Es war ein Schicksalsschlag: 2021 erlitt eine damals 18-jährige Feuerwehrfrau auf dem Weg zu einem Einsatz einen Herzstillstand, seitdem ist ihr Sehvermögen schwer beeinträchtigt – die „Krone“ berichtete.

„Die junge Dame war knapp über ein Jahr bei uns und hat den Umgang mit Hilfsmitteln gelernt, mit denen sie jetzt wieder bei ihrem alten Dienstgeber arbeiten kann“, erzählt nun Manfred Bauer, Chef der Expertis Gruppe. Besser bekannt ist der Unternehmensverbund mit Sitz in Linz noch als BBRZ Gruppe – doch am Donnerstag erfolgte die Umbenennung.

Der Hauptsitz des nun in Expertis umbenannten Unternehmensverbunds in der Linzer Muldenstraße.
Der Hauptsitz des nun in Expertis umbenannten Unternehmensverbunds in der Linzer Muldenstraße.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Neuer Name, altbekannte Institutionen
Die neue Marke vereint drei Institutionen: Das Bildungs- und Rehabilitationszentrum BBRZ (das der jungen Feuerwehrfrau durch Qualifizierung den Wiedereinstieg in ihren Job ermöglichte), das Erwachsenenbildungsinstitut BFI sowie den Verein FAB, der Menschen mit Beeinträchtigung in den Arbeitsmarkt integriert. Insgesamt hat die nun unter Expertis fungierende Gruppe – sie gehört dem Gewerkschaftsbund und der Arbeiterkammer OÖ – 3300 Mitarbeiter und betreut rund 117.000 Kunden pro Jahr.

Manfred Bauer ist CEO der Expertis Gruppe.
Manfred Bauer ist CEO der Expertis Gruppe.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Bis 2040 fehlen 150.000 Fachkräfte
„Alles, was wir tun, ordnet sich dem Ziel der nachhaltigen Beschäftigung unter“, sagt Geschäftsführer Bauer. Damit stößt er bei Politik und Wirtschaft auf offene Ohren, denn bis 2040 sollen in Oberösterreich rund 150.000 Fachkräfte fehlen.

Lesen Sie auch:
Nach dem Herzstillstand während einer Alarmierung ist das Leben vom Marlies K. auf den Kopf ...
Krone Plus Logo
Vier Jahre Kampf
Nach Herzstillstand: Neue Wende im Fall um Marlies
04.11.2025
Krone Plus Logo
Unfall beim Ausrücken
Versicherung lässt Feuerwehrfrau Marlies im Stich
22.10.2024

Wie ist dieser große Personalbedarf zu lösen? Iris Schmidt, Chefin des AMS Oberösterreich, nennt mehrere Ansätze: „Die eine Frage wird sein, was können Automatisierung und Digitalisierung kompensieren. Wir werden zudem Migration brauchen. Und wir müssen schauen, dass Menschen bis zum Pensionsantrittsalter in Beschäftigung bleiben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
136.833 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
121.427 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
118.898 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Oberösterreich
Start für Campus 42
Studium völlig ohne Vorlesungen, Lehrer und Noten
Posthof Linz
„The Erlkings“: „Schubidu“ mit Schubert-Liedern
BBRZ wird Expertis
Feuerwehrfrau hat nach Schicksalsschlag wieder Job
Energie in OÖ
Öl, Kohle und Gas haben noch immer die Nase vorne
12 Jahre Medaillen-los
Olympia-Durststrecke von Oberösterreich soll enden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf