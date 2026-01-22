Feuerwehrfrau hat nach Schicksalsschlag wieder Job

Als 18-Jährige erlitt eine Feuerwehrfrau in Oberösterreich einen Herzstillstand – dank Qualifizierungsmaßnahmen des Bildungs- und Rehabilitationszentrums konnte sie wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen. Nun hat sich der Bildungsdienstleister mit Sitz in Linz umbenannt – von BBRZ auf Expertis.
Es war ein Schicksalsschlag: 2021 erlitt eine damals 18-jährige Feuerwehrfrau auf dem Weg zu einem Einsatz einen Herzstillstand, seitdem ist ihr Sehvermögen schwer beeinträchtigt – die „Krone“ berichtete.
„Die junge Dame war knapp über ein Jahr bei uns und hat den Umgang mit Hilfsmitteln gelernt, mit denen sie jetzt wieder bei ihrem alten Dienstgeber arbeiten kann“, erzählt nun Manfred Bauer, Chef der Expertis Gruppe. Besser bekannt ist der Unternehmensverbund mit Sitz in Linz noch als BBRZ Gruppe – doch am Donnerstag erfolgte die Umbenennung.
Neuer Name, altbekannte Institutionen
Die neue Marke vereint drei Institutionen: Das Bildungs- und Rehabilitationszentrum BBRZ (das der jungen Feuerwehrfrau durch Qualifizierung den Wiedereinstieg in ihren Job ermöglichte), das Erwachsenenbildungsinstitut BFI sowie den Verein FAB, der Menschen mit Beeinträchtigung in den Arbeitsmarkt integriert. Insgesamt hat die nun unter Expertis fungierende Gruppe – sie gehört dem Gewerkschaftsbund und der Arbeiterkammer OÖ – 3300 Mitarbeiter und betreut rund 117.000 Kunden pro Jahr.
Bis 2040 fehlen 150.000 Fachkräfte
„Alles, was wir tun, ordnet sich dem Ziel der nachhaltigen Beschäftigung unter“, sagt Geschäftsführer Bauer. Damit stößt er bei Politik und Wirtschaft auf offene Ohren, denn bis 2040 sollen in Oberösterreich rund 150.000 Fachkräfte fehlen.
Wie ist dieser große Personalbedarf zu lösen? Iris Schmidt, Chefin des AMS Oberösterreich, nennt mehrere Ansätze: „Die eine Frage wird sein, was können Automatisierung und Digitalisierung kompensieren. Wir werden zudem Migration brauchen. Und wir müssen schauen, dass Menschen bis zum Pensionsantrittsalter in Beschäftigung bleiben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.