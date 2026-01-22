Feuerwehrfrau hat nach Schicksalsschlag wieder Job

„Die junge Dame war knapp über ein Jahr bei uns und hat den Umgang mit Hilfsmitteln gelernt, mit denen sie jetzt wieder bei ihrem alten Dienstgeber arbeiten kann“, erzählt nun Manfred Bauer, Chef der Expertis Gruppe. Besser bekannt ist der Unternehmensverbund mit Sitz in Linz noch als BBRZ Gruppe – doch am Donnerstag erfolgte die Umbenennung.