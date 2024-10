Versicherung lässt Feuerwehrfrau Marlies im Stich

„Nichts ist mehr so, wie es war“ – beim Ausrücken zu einer Suchaktion vor drei Jahren brach eine 18-jährige Feuerwehrfrau in Kirchschlag in Oberösterreich mit einem Herzinfarkt zusammen. Und hat bis heute mit schwerwiegenden Gesundheitsfolgen – vor allem bei der Sehkraft – zu kämpfen. Damit nicht genug, Marlies K. muss um Anerkennung des Unglücks als Arbeitsunfall kämpfen.