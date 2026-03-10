„Luftraum muss verteidigt und überwacht werden“

„Wir müssen abwehrbereit sein, die Fähigkeiten der Streitkräfte erneuern und verbessern“, sagte Oberstleutnant Markus Oppitz am Dienstag zum Thema „Sicherheit in Österreich und Europa“. 50 Schüler des Hamerling-Gymnasiums folgten in Linz seinem Vortrag. Neben Themen wie Grenzschutz, militärischer Neutralität und unseren Aufgaben, wenn ein EU-Beitrittsland angegriffen wird (beobachten, überwachen, sich um medizinische Versorgung kümmern, aber keinesfalls Waffen liefern) wurde auch die neue Sicherheitsstrategie aufgegriffen. Oppitz betonte, dass es wichtig wäre, ein Teil der Sky Shield Initiative zu sein.