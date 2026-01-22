Schon dritter Unfall!
Spanien: Verletzte bei Kollision von Zug mit Kran
Nach zwei tödlichen Zugunglücken in Spanien – krone.at berichtete – hat sich am Donnerstag ein weiterer Unfall ereignet. Im Südosten des Landes wurden bei der Kollision eines Pendlerzuges mit einem Baukran mehrere Menschen leicht verletzt.
Das teilte das staatliche spanische Bahnunternehmen Renfe am Donnerstag mit. „Es gibt mehrere Leichtverletzte“, und der Kran gehört nicht zu Renfe, so ein Sprecher des Unternehmens gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der Zugverkehr zwischen Cartagena und dem rund eine halbe Stunde Fahrt entfernten Ort Los Nietos sei unterbrochen.
Die Rettungsdienste der Region Murcia bestätigten, dass sich der Unfall in der Gemeinde Alumbres ereignet habe, ohne jedoch die Zahl der Opfer zu nennen. Eine Person sei bei der Kollision schwer verletzt worden, berichtete der spanische Fernsehsender TVE.
Zuvor hatten zwei tödliche Zugunglücke innerhalb von zwei Tagen Spanien erschüttert und Fragen zur Sicherheit des Eisenbahnsystems des Landes aufgeworfen. Am Sonntag hatte es bei einem Zugunglück nahe dem Ort Adamuz in Südspanien mehr als 40 Todesopfer gegeben. Am Dienstag ereignete sich – ebenfalls im Süden des Landes – ein weiteres Zugunglück, das ein Todesopfer und Dutzende Verletzte forderte.
Zugführergewerkschaft ruft zum Streik auf
Nach den Zugunglücken hat die Zugführergewerkschaft des Landes zum Streik aufgerufen. Mit dem dreitägigen Arbeitsausstand ab 9. Februar solle der Forderung nach mehr Sicherheit auf den Schienen Nachdruck verliehen werden, erklärte die Gewerkschaft SEMAF am Mittwoch. Die Zugführer aller Bahnunternehmen des Landes seien zur Teilnahme aufgerufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.