Spanien: Verletzte bei Kollision von Zug mit Kran

Zuvor hatten zwei tödliche Zugunglücke innerhalb von zwei Tagen Spanien erschüttert und Fragen zur Sicherheit des Eisenbahnsystems des Landes aufgeworfen. Am Sonntag hatte es bei einem Zugunglück nahe dem Ort Adamuz in Südspanien mehr als 40 Todesopfer gegeben. Am Dienstag ereignete sich – ebenfalls im Süden des Landes – ein weiteres Zugunglück, das ein Todesopfer und Dutzende Verletzte forderte.