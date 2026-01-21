Politiker: „Habe mich beim Fahrer entschuldigt“

„Angelegenheit ist für uns abgetan“

Beim Gespräch dabei war Holding-Graz-Betriebsrat Manuel Lenartitsch. „Ich habe ihm erklärt, was es bedeutet, wenn eine Straßenbahn auch bei niedrigem Fahrtempo bei rutschigen Verhältnissen abbremsen muss. Diese kann noch weiterschleifen, was für die Fahrgäste sehr wohl gefährlich werden kann“, sagt er zur „Krone“. „Mit seiner Entschuldigung ist die Angelegenheit für uns aber abgetan“, so Lenartitsch.