ÖLV-Quartett will bei der WM für Furore sorgen

Beide, Leni Lindner und Isabel Posch, spüren keinen Druck, wissen vielmehr um ihre Stärke. Lindner: „Mein Ziel ist es, dass ich bei der WM einen Lauf habe, mit dem ich von Start bis Ziel zufrieden bin. So wie bei den 7,21 und den heuer zweimal gelaufenen 7,33. Was dann herausschaut, muss man abwarten. Aber die 7,21 stimmen mich optimistisch. Ich habe heuer bei der WM zum ersten das Gefühl, dass ich dazugehöre und nicht nur Glück gehabt habe, dabei sein zu dürfen.Isabel Posch, als einzige des ÖLV-Quartettes zum ersten Mal bei einer Hallen-WM, macht sich „ehrlich gesagt keine Gedanken“ über Ziele, Zeiten oder Platzierungen. „Ich gehe mit Spaß hinein, werde das Beste geben und hoffe, lauftechnisch die 60 m gut über die Bühne zu bringen.“ Sie wolle zuvor nicht „zu viel denken oder reden.“ Sie ist nur „megahappy über ihren Durchbruch“ in dieser Saison und wie diese bisher verlaufen ist. Dass sie heuer fünfmal 7,30 Sekunden und schneller gelaufen ist, ist schon sensationell. „Ich hätte nie gedacht, dass es heuer so schnell geht.“